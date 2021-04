Monte-Carlo: Medvedev positif au coronavirus et forfait

Daniil Medvedev a été testé positif lundi au coronavirus. Le numéro 2 mondial est par conséquent forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui se déroule cette semaine.

En raison d'un test positif au coronavirus, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev ne tiendra pas son rang au Masters 1000 de Monte-Carlo. Si le tournoi monégasque avait été annulé l'an passé en raison du contexte sanitaire, le joueur russe s'était incliné en demi-finale en 2019 face au Serbe Dušan Lajović.

Remplacé par Londero

Le test réalisé ce lundi, s'est avéré positif pour Daniil Medvedev, placé désormais à l'isolement. "Il continue d'être suivi par le médecin du tournoi et l'équipe médicale de l'ATP", précise le communiqué de l'ATP ce mardi. Medvedev est remplacé dans le tableau par l'Argentin Juan Ignacio Londero.

Exempté de premier tour, Daniil Medvedev devait affronter au deuxième tour le vainqueur de la rencontre entre Filip Krajinović et Nikoloz Basilashvili. "C'est une grande déception de ne pas jouer à Monte-Carlo, a réagi Daniil Medvedev. Je me concentre maintenant sur la récupération et j'ai hâte de revenir sur le circuit le plus tôt possible et le plus en sécurité possible." Il loupera aussi logiquement le tournoi du double.

Ces derniers jours, le Russe s'est entraîné sur les courts du Monte-Carlo Country Club, notamment avec Rafael Nadal. Résident monégasque, il était autorisé à loger chez lui, contrairement aux non-résidents qui sont soumis à une bulle sanitaire plus stricte.

Pas forcément le plus grand spécialiste de terre battue, lui qui n'a encore jamais remporté un match dans sa carrière dans le tableau de Roland-Garros, Daniil Medvedev loupe l'un des principaux tournois de préparation en vue du Grand Chelem parisien, décalé cette année d'une semaine, du 23 mai au 6 juin prochain.