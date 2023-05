Masters 1000 de Madrid: quand un gâteau d'anniversaire créé la polémique

L'ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux après la célébration du 20e anniversaire de Carlos Alcaraz. La Biélorusse a dénoncé une inégalité de traitement, alors que l'organisation a offert un gâteau plus petit à Aryna Sabalenka, qui soufflait également ses bougies ce vendredi.

Victoria Azarenka ne manque pas une occasion de faire entendre sa voix. Éliminée au premier tour du Masters 1000 de Madrid par Alycia Parks, la Biélorusse est toujours dans la capitale espagnole puisqu'elle est encore en lice en double avec Beatriz Haddad Maia. Cette dernière a d'ailleurs poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux pour dénoncer une égalité de traitement... pour un gâteau d'anniversaire.

Ce vendredi 5 mai marquait en effet les 20 ans de Carlos Alcaraz. Le prodige espagnol a eu la surprise de savourer un énorme gâteau que la direction avait amené sur le court après sa victoire en deux sets face à Borna Coric (6-4, 6-3) en demi-finale. Cette attention n'a guère plu à Azarenka, qui a souligné une différence de traitement avec Aryna Sabalenka, qui fêtait elle aussi son 25e anniversaire ce vendredi.

Feliciano Lopez "surpris" de la réaction d'Azarenka

La numéro 2 mondiale, qui va disputer la finale du tournoi ce samedi face à Iga Swiatek, a reçu une pâtisserie beaucoup plus petite que celle de son homologue espagnol. "Le traitement est on ne peut plus précis", a pesté Victoria Azarenka sur Twitter. La réaction de la Biélorusse a entraîné de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, y compris de la part de Feliciano Lopez, ancien joueur et directeur du tournoi madrilène.

"Je suis surpris de cette réaction après ce geste. Carlos venait de gagner son match pour atteindre la finale. Il jouait sur le court central. Le tournoi est joué en Espagne, même si c'est un évènement mondial", a répondu l'Espagnol sur Twitter, glissant une photo du gâteau reçu par Holger Rune plus tôt dans la semaine. "J'espère que Rune n'a pas aussi été contrarié par son traitement", a conclu Lopez, terminant son message avec un emoji blagueur.