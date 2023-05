Tennis: un homme s'introduit sur le court en pleine demi-finale à Aix-en-Provence

Alors que Tommy Paul et David Goffin s'affrontaient en demi-finale de l'Open d'Aix-en-Provence ce samedi, un homme est entré sur le court en demandant à parler au directeur du tournoi, Arnaud Clément, interrompant de fait la rencontre.

L'irruption d'un homme ce samedi en pleine demi-finale de l'Open d'Aix-en-Provence de tennis a surpris autant les joueurs que les spectateurs. Alors que le score était de quatre jeux partout dans le premier set entre Tommy Paul et David Goffin, un homme a en effet pénétré sur le court, se rapprochant du filet avant de prononcer quelques mots.

"Je veux voir monsieur Arnaud Clément maintenant !", semble-t-il demander à deux reprises, selon les images diffusées par L'Équipe. Ce dernier est le directeur du tournoi depuis la première édition en 2014.

Finalement escorté vers la sortie

Alors qu'il s'apprêtait à servir, Tommy Paul s'est arrêté net, voyant également ce qui semble être un responsable de la sécurité allé au devant de cet homme afin de lui demander de quitter le court et de laisser les joueurs poursuivent leur match. Après quelques secondes de discussion, et alors que des sifflets commençaient à descendre des tribunes, le spectateur a commencé à être déplacé par le responsable. On a vu également une membre de l'organisation se rapprocher de lui afin de le calmer. Une minute plus tard, l'homme était escorté vers la sortie, ce dernier tapant dans les mains, peut-être à la recherche de l'approbation du public... sans succès.

Pour rappel, l'Open d'Aix-en-Provence est un tournoi ATP Challenger 175 qui se dispute sur les courts en terre battue du Country Club Aixois jusqu'au 7 mai. Tommy Paul s'est imposé en deux sets (6-4, 6-2) face au Belge et défiera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Andy Murray et le Français Harold Mayot. Ce tournoi fait également office de répétition générale avant Roland-Garros (28 mai au 11 juin).