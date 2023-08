Cincinnati: pas de miracle pour Monfils, balayé par Djokovic pour la 19e fois

Gaël Monfils s’est sèchement incliné face à Novak Djokovic (6-3, 6-2) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, jeudi soir.

Encore une fois, Gaël Monfils n’a rien pu faire face à Novak Djokovic. Le Français s’est incliné en deux sets face au Serbe (6-3, 6-2), dans la nuit de jeudi à vendredi en 8es de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Il concède sa 19e défaite en autant de rencontres face à l’actuel numéro 2 mondial.

La fin brutale d’un beau parcours (victoires face à Cameron Norrie, puis Alex de Minaur) qui confirme la belle forme actuelle du 211e joueur mondial, quart de finaliste à Toronto la semaine dernière (défaite face à l’Italien Jannick Sinner).

Monfils va désormais observer un temps de repos après avoir rendu la wild-card dont il bénéficiait aux organisateurs du tournoi de Winston-Salem (du 19 au 27 août). Il va se préparer pour son prochain grand rendez-vous: l’US Open, qui débutera le 28 août (jusqu’au 10 septembre).

Hors-série - la carte postale de Wimbledon : le roi est mort, vive le Roi Alcaraz 12:17

Ce jeudi, Djokovic n’a pas fait de sentiment face à un adversaire qu’il avait encensé la veille. "Ce sera une bataille de vétérans", a avait-il confié au sujet de cette confrontation entre deux joueurs de plus de 35 ans. "Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l'aime vraiment - il apporte tellement de joie aux fans, a affirmé le Serbe. C'est le joueur le plus charismatique que nous ayons eu au cours des deux dernières décennies."

En quarts de finale, Djokovic - qui dispute son premier tournoi aux Etats-Unis après deux ans d'absence en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid - affrontera l'Américain Taylor Fritz (tête de série n°9).