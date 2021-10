Indian Wells: Monfils sort Anderson et défiera Zverev pour une place en quarts

Gaël Monfils (35 ans) s’est qualifié pour les 8es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells en s’imposant en deux sets face au Sud-Africain Kevin Anderson (7-5, 6-2), mardi. Il affrontera l’Allemand Alexander Zverev en 16es de finale.

Gaël Monfils confirme sa bonne passe. Le Français a battu le Sud-Africain Kevin Anderson en deux sets (7-5, 6-2) mardi au troisième tour du tournoi de tennis Masters 1000 d'Indian Wells. Le 18e joueur mondial est le dernier joueur français en lice en Californie où il a enchaîné après une finale à Sofia (édafite face à l’Italien Jannik Sinner, comme à l’US Open où il avait cédé en cinq sets) début octobre et une demi-finale à Metz.

La Monf’ s’offrira un sacré challenge au prochain tour face à l’Allemand Alexander Zverev, 4e joueur mondial. Le champion olympique, demi-finaliste à l’US Open, a battu le Britannique Andy Murray (6-4, 7-6).

Le troisième tour du tournoi a, par ailleurs, réservé de nouvelles surprises avec l'élimination de l'Italien Matteo Berrettini par l'Américain Taylor Fritz et de la Canadienne Leylah Fernandez par l'Américaine Shelby Rogers. L'Italien Matteo Berrettini, n°7 à l'ATP et finaliste à Wimbledon, a été sèchement éliminé 6-4, 6-3 en 1h21 par l'Américain Taylor Fritz, 39e au classement mondial, au troisième tour du Masters 1000 qui se joue dans le désert californien. Taylor Fritz poursuit donc son chemin à domicile. En huitièmes de finale, il affrontera un autre Italien, Jannik Sinner, qui a bénéficié du forfait de l'Américain John Isner. L'Espagnol Pablo Carreño (N.12) a été balayé par le Russe Karen Khachanov (n°24) 6-0, 6-4.

Hécatombe chez les favorites

Dans le tableau féminin, l'Américaine Shelby Rogers a éliminé la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, en trois sets, 2-6, 6-1, 7-6(7/4) en 8e de finale. Rogers a vaincu la finaliste surprise du dernier US Open au terme d'un marathon de 2h et 34 minutes. L'Américaine affrontera mercredi en quart de finale la Lettone Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017 qui s'est pour sa part aisément débarrassé (6-4, 6-3) de la Polonaise Iga Swiatek, tête de série n°2. Avant l'élimination de Swiatek, la tête de série n°1, Karolina Pliskova et la tenante du titre Bianca Andreescu avaient elles aussi été éliminées. L'Ukrainienne Elina Svitolina (n°4) a pour sa part été sèchement battue par Jessica Pegula (USA/n°19) 6-1, 6-1. L’Allemand Angelique Kerber (n°10) est la joueuse la mieux classée du circuit encore en lice.