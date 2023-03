Tennis: Martina Navratilova guérie de son double cancer

L'ancienne numéro un mondiale, Martina Navratilova, vient d'annoncer qu'elle était en rémission après avoir été diagnostiquée d'un cancer de la gorge et du sein en janvier dernier.

Martina Navratilova gagne un nouveau match. A 66 ans, l'ancienne joueuse aux 18 titres du Grand Chelem en simple vient d'annoncer qu'elle était en rémission après avoir été diagnostée d'un cancer de la gorge et du sein, en janvier dernier. "Pour autant qu'ils le sachent, je suis en rémission", révèle-t-elle dans une interview sur Talk TV, dont l'intrégralité sera diffusée ce mardi.

"Je dois encore subir deux semaines de radiations préventives, mais c'est fini. J'ai été complètement paniquée pendant trois jours en pensant que je ne verrais peut-être pas Noël prochain. La fameuse 'bucket list' me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n’ai jamais manqué d’ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l’abandon n’est pas dans mon ADN. Je n’avais pas d’autre choix que de continuer à me battre."

Déjà traitée pour un cancer du sein en 2010

Devant le journaliste Piers Morgan, l'Américaine a livré les détails de son combat quotidien. "J'ai remarqué que mon ganglion lymphatique gauche était hypertrophié et j'ai pensé que c'était dû à un vaccin contre le zona que j'avais reçu une semaine auparavant. Mais au bout de deux semaines, ça ne diminuait pas, alors j'ai appelé le médecin, raconte-t-elle. Ce qui a été le plus difficile, c'est la première semaine. J'ai subi à la fois la chimiothérapie et la radiothérapie."

Lors de sa carrière, qui s'est étirée entre 1973 et 2006 - avec une interruption entre 1996 et 2000 - Martina Navratilova est devenue la joueuse la plus titrée de l'ère Open (167 titres en simple et 177 en double, dont 59 Grands Chelems). Elle avait déjà combattu - et vaincu - un cancer du sein en 2010.