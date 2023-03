Tennis: "Pas de regrets", Djokovic assume son statut de non-vacciné malgré son absence forcée à Indian Wells

Privé du tournoi d'Indian Wells (Etats-Unis) car non-vacciné, et dépossédé du statut de numéro 1 mondial par l'Espagnol Carlos Alcaraz, Novak Djokovic assume complètement ses choix.

Il n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule. Pas maintenant. Toujours non-vacciné contre le Covid-19, environ trois ans après le début de la pandémie, Novak Djokovic n'a pas eu le droit de participer au Masters 1000 d'Indian Wells aux Etats-Unis la semaine passée. Conséquence: l'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le tournoi, et a chipé au Serbe la place de numéro 1 mondial à l'ATP.

De quoi irriter "Nole"? Pas du tout. "Non, je n'ai pas de regrets, a confié Djokovic dans un entretien à CNN. J'ai appris au cours de ma vie que les regrets ne font que vous retenir et vous font vivre dans le passé, ce que je ne veux pas faire. Je ne souhaite pas non plus vivre trop dans le futur. Je veux vivre autant que possible le moment présent, mais bien sûr penser à l'avenir, créer un meilleur avenir. Je félicite donc Alcaraz. Il mérite absolument de revenir à la première place."

"C'est une décision réfléchie que j'ai prise"

Pour Novak Djokovic, ce choix de vie sur son statut vaccinal passe avant le reste. Même sa carrière, donc. "C'est dommage que je n'aie pas pu jouer à Indian Wells et à Miami, a-t-il poursuivi. J'adore ces tournois. J'y ai connu beaucoup de succès. Mais en même temps, c'est une décision réfléchie que j'ai prise et je savais qu'il y avait toujours une possibilité que je n'y aille pas. Et la situation actuelle est telle que j'espère qu'elle changera plus tard dans l'année, à l'occasion de l'US Open. C'est le tournoi le plus important pour moi sur le sol américain."

A six mois du Grand Chelem américain, l'homme aux trois titres à Flushing Meadows n'est en effet pas certain de pouvoir participer à l'édition 2023. "Je ne sais pas si je vais être autorisé à participer à l'US Open, admet-il. Que je sois autorisé à jouer ou non, cela dépend évidemment des décisions des plus hautes instances gouvernementales, donc j'attends de voir."