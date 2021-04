Monte-Carlo: pour son retour en Masters, une victoire convaincante pour Pouille

Pour son entrée en lice à Monte-Carlo, Lucas Pouille s'est imposé face à Guido Pella. Le Français a réussi son entrée en matière face à l'Argentin (6-3, 6-4) et file en seizièmes de finale. Il affrontera le vainqueur du match entre Alexei Popyrin et Pablo Andujar.

Après s'être incliné d'entrée à Marbella face à Ricardas Berankis, Lucas Pouille lance sa saison sur terre battue. Pour son entrée en scène à Monte-Carlo, le Français s'est imposé devant l'Argentin, Guido Pella, un spécialiste de la surface (6-3, 6-4).

Après des mois très durs et une blessure au coude qui l'a conduit à une saison blanche en 2020, l'ancien top 10 a convaincu en venant à bout de Guido Pella pour le compte des 32es de finale de ce premier Masters sur terre battue de la saison. Le Nordiste bénéficiait d'une invitation de la part des organisateurs du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Un retour réussi

Plus d'un an après, Lucas Pouille regoûtait à l'odeur d'un Masters à Monte-Carlo. Avec ce succès face à Guido Pella, le Français marque un grand pas dans son retour sur le circuit et s'offre son premier succès majeur de 2021.

Actuellement à la 86e place au classement ATP, Lucas Pouille est venu à bout de l'Argentin en 1h26, se montrant solide d'entrée.

Il signe ainsi sa première victoire sur terre battue depuis l'édition 2019 de Roland-Garros et un match face à l'Italien, Simone Bolelli. Le Français s'est défait d'un adversaire mieux classé que lui pour la première fois depuis plus de deux ans.

Au prochain tour, il affrontera le vainqueur de la confrontation entre l'Australien Alexei Popyrin et l'Espagnol, Pablo Andujar.