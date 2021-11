Paris-Bercy: battu par Gaston, Alcaraz avoue ne pas avoir su gérer la pression du public

Au lendemain de sa défaite face au Français Hugo Gaston en 8eme de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, le jeune Espagnol Carlos Alcaraz (18 ans) a reconnu avoir failli sur le plan mental, notamment en raison de la pression du public parisien.

Grosse gueule de bois pour Carlos Alcaraz. Malgré sa 35e place à l’ATP, le talentueux joueur espagnol âgé de 18 ans a encore une belle marge de progression. Notamment sur le plan mental. Jeudi soir, dans un Paris-Bercy bouillant, il a vu ses rêves de triomphe au Masters 1000 s’envoler en 8e de finale. La faute au Français Hugo Gaston. Le héros de Roland-Garros 2020, poussé par un public parisien survolté, s’est imposé en deux sets au bout de la nuit (6-4, 7-5). Une défaite très dure à encaisser pour Alcaraz, clairement déstabilisé par le chaud public de Bercy.

"Je n’aurais pas imaginé que ce soit aussi pesant"

"Ce n’est jamais facile de jouer avec le public contre soi et cela s’est vu hier (jeudi), a écrit l’Espagnol dans un message posté sur Instagram. Je savais qu’il serait difficile de gérer cette ambiance mais je n’aurais pas imaginé que ce soit aussi pesant. Pour ma première dans ce contexte, ça n’a pas été facile." Et de poursuivre: "Cela me fait mal de ne pas avoir su gérer cette pression, mais comme tout dans la vie, quand on tombe il faut savoir se relever. Le plus important est d'apprendre de ces situations et je suis sûr que je vais revenir plus fort une fois la leçon apprise." Beau joueur, Carlos Alcaraz a félicité Hugo Gaston pour sa victoire et lui a souhaité bonne chance pour son quart de finale face à Daniil Medvedev.