Masters 1000 Rome: Medvedev remporte son premier titre sur terre battue avant Roland-Garros

Le Russe Daniil Medvedev a dominé le jeune Danois Holger Rune (7-5, 7-5) en finale du Masters 1000 de Rome, ce dimanche.

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série n°3 en Italie, a remporté dimanche son premier tournoi sur terre battue en s'imposant en finale du Masters 1000 de Rome contre le Danois Holger Rune (n°7), vaincu en deux manches (7-5, 7-5).

Medvedev, que personne n'attendait à pareille fête dans un tournoi où il n'avait jamais gagné un match lors de ses trois précédentes participations, décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 ont été obtenus sur dur et un sur gazon.

Avec ce triomphe, le Russe deviendra n°2 mondial lundi devant Novak Djokovic, repoussé à la troisième place dans un classement qui sera dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz, ce qui aura son importance pour les tableaux de Roland-Garros qui débute dans une semaine.

Medvedev: "La terre me plaît un peu plus"

Pour la deuxième finale de sa carrière sur l'ocre, après celle perdue à Barcelone en 2019, Medvedev, 27 ans, a donné la leçon à son jeune adversaire de 20 ans, tombeur du tenant Djokovic en quart de finale, lors d'un match où il a su se montrer particulièrement opportuniste dans les fins de set.

"On peut parler d'amitié, pas d'amour. Le dur est mon seul amour... dans le tennis hein ! Je détestais la terre battue, maintenant c'est certain qu'elle me plaît un peu plus", s'est amusé le Russe, qui avait toujours perdu son premier match lors de ses trois participations précédentes en 2018, 2019 et 2021.

En compagnie de la jeune garde qui s'affirme (Alcaraz, Rune) et de joueurs plus aguerris comme Novak Djokovic (deux fois vainqueur) ou Stefanos Tsitsipas (finaliste en 2021), Daniil Medvedev s'ajoute à la liste des favoris de Roland-Garros dont l'édition 2023 sera plus ouverte que jamais en l'absence de Rafael Nadal.