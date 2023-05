Tennis: Medvedev éliminé par un compatriote dès les 8es du Masters 1000 de Madrid

Le numéro 3 mondial, Daniil Medvedev (7-6 [1], 6-4), s'est incliné face à son compatriote russe Aslan Karatsev, 121e joueur mondial et issu des qualifications, lors des huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Le numéro 3 mondial, Daniil Medvedev, et le numéro 6 mondial, Andrey Rublev, ont tous les deux été stoppés en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi, chacun par un autre Russe. Après Novak Djokovic, Sebastian Korda, Carlos Alcaraz et Holger Rune, Aslan Karatsev (29 ans, 121e joueur mondial) est le cinquième homme à s'être imposé cette saison face à Daniil Medvedev.

Des provocations envers le public

Medvedev, peu friand de terre battue, a chuté 7-6 (7/1), 6-4 face à Aslan Karatsev, demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie 2021 retombé hors du top 100. Le Russe, meilleur joueur depuis le début de l'année, avec quatre titres, une finale de plus et 33 victoires, accuse la programmation de l'avoir désavantagé, alors que son huitième de finale avait lieu sur le deuxième court du tournoi, l'Arantxa Sánchez Vicario.

Le numéro 3 mondial s'est dit très mal à l'aise en raison de ses dimensions, notamment sur la ligne de fond de court. Et l'a fait savoir. Après avoir concédé un point lors de la première manche, il a menacé d'envoyer une balle dans le public, ce qui lui a valu des huées. Puis en plein tie-break, il est allé s'assoir pour parler à l'arbitre de chaise et demander à ce que le public madrilène se taise totalement avant de servir.

"Je ne comprends pas pourquoi je suis désavantagé"

Daniil Medvedev s'est plaint de devoir jouer sur ce court et non sur le court central, le Manolo Santana et a exigé la présence d'un des superviseurs de l'ATP, Hans-Juergen Ochs, avec qui il a discuté de cette situation "Alors, suis-je désavantagé sur ce court ?" dit Medvedev. "Il semble que oui", a répondu le fonctionnaire. "Je ne comprends pas pourquoi je suis désavantagé au quatrième tour d'un Masters, c'est étrange", a répondu le Russe.

Des circonstances atténuantes insuffisantes pour justifier cet échec face au 121e joueur mondial. "Je me sens très bien, s'est réjoui son adversaire et tombeur du jour après le match. J'ai très bien joué. Pour battre ce jour genre d'adversaire, il faut être à 100 % car il y a très peu de points gratuits. C'est mon premier quart de finale en Masters 1000, je suis vraiment content de mon jeu." La dernière fois que Karatsev avait battu un membre du top 10, c'était à Rome il y a deux ans et déjà face à Medvedev.

Rublev lui aussi éliminé

Un peu plus tôt, Rublev, un des joueurs en forme de la saison sur terre battue, avait été surpris par Karen Khachanov (12e) sur le même score, mais 10 points à 8 dans le jeu décisif. Rublev restait sur un premier titre en Masters 1000 remporté à Monte-Carlo mi-avril suivi d'une finale à Banja Luka (Bosnie), perdue face au Serbe Dusan Lajovic (40e). Medvedev s'était lui arrêté en quarts de finale dans la Principauté.

Khachanov défiera le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz ou l'Allemand Alexander Zverev, finaliste sortant, pour une place dans le dernier carré dans la capitale espagnole. Il s'agira de son premier quart de finale sur ocre en Masters 1000. Karatsev, lui, affrontera soit l'Américain Taylor Fritz (10e), soit le Chinois Zhizhen Zhang (99e), dans le premier quart de finale en Masters 1000 de sa carrière. Tous les huitièmes de finale du tableau masculin sont programmés mardi.