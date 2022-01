Expulsé d'Australie, Djokovic "extrêmement déçu" par la décision de la Cour

Privé d'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a pas caché sa déception dans un communiqué, tout en expliquant qu'il était prêt à "coopérer avec les autorités" concernant son départ. Il a assuré qu'il respectait la décision de la Cour fédérale.

C’est l’épilogue d’un feuilleton aux multiples rebondissements : Novak Djokovic ne participera pas à l’Open d’Australie. La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche le recours du numéro un mondial contre son expulsion du pays, ordonnée par le gouvernement qui estimait que le Serbe, non-vacciné contre le coronavirus, représentait un "risque sanitaire". Cette décision, prise à l'unanimité par les trois juges de la Cour, l’empêche donc de prendre part au premier Grand Chelem de l’année.

>> Affaire Djokovic: les infos en direct

"Je suis extrêmement déçu"

Dans une déclaration relayée notamment par le journal australien The Age, Djokovic n’a pas caché son immense déception. "Je voudrais faire une brève déclaration concernant les résultats de l'audience d'aujourd'hui. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires au-delà de cela. Je suis extrêmement déçu de la décision de la Cour de rejeter ma demande (...) ce qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie. Je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes concernant mon départ du pays", a-t-il commenté. Des propos qui laissent penser que son équipe juridique ne va pas contre-attaquer après la décision de la Cour fédérale.

"Je suis mal à l'aise que l'accent des dernières semaines ait été mis sur moi et j'espère que nous pourrons tous maintenant nous concentrer sur le jeu et le tournoi que j'aime, a-t-il ajouté. J'aimerais souhaiter aux joueurs, aux officiels du tournoi, au personnel, aux bénévoles et aux fans tout le meilleur pour le tournoi. Enfin, je tiens à remercier ma famille, mes amis, mon équipe, mes supporters, mes fans et mes compatriotes serbes pour votre soutien continu. Vous avez tous été d’une grande force pour moi." En Australie, "Nole" espérait remporter un 21e Grand Chelem.