Open d'Australie en direct: les fans de Djokovic affluent à l'aéroport de Melbourne

Selon la presse australienne, l'équipe de Novak Djokovic a rempli le mauvais formulaire pour le visa du joueur. Le visa ensuite demandé n'autorisait pas de dérogation médicale, qui permet à une personne d'être exemptée du vaccin. Pour rappel, Novak Djokovic refuse d'indiquer s'il est vacciné et n'a pas souhaité non plus donner plus de précisions quant à la manière dont il a obtenu sa dérogation médicale.