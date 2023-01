Open d'Australie: Caroline Garcia s'offre une victoire renversante, et rejoint les huitièmes

Opposée ce samedi à l'Allemande Laura Siegemund, Caroline Garcia a bataillé pour s'imposer en trois sets (1-6, 6-3, 6-3), se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie pour la deuxième fois de sa carrière.

Pour sa deuxième confrontation en carrière face à Laura Siegemund, Caroline Garcia a bien plus été en difficulté que lors de son succès en deux sets lors du premier tour de Roland-Garros en 2021. La Française a concédé une manche cette fois (1-6, 6-3, 6-3) mais est parvenue tout de même à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie.

Après avoir réussi son test au tour précédent face à Leylah Fernandez, Caroline Garcia défiait ce samedi la 158e mondiale même si ce classement ne reflétait pas le niveau de l'Allemande, perturbée par les blessures ces dernières années. Et en seulement 34 minutes de jeu, après 16 fautes directes, la tête de série numéro 4 a lâché le premier set, passant à côté de son sujet.

Dernier espoir du clan français

Il y a quelques années voire mois de ça, la joueuse de 29 ans aurait peut-être sombré après la perte de ce premier set. Mais Caroline Garcia, qui a pris une nouvelle dimension depuis la fin de saison 2022 ponctuée par une victoire au Masters, a réussi à se ressaisir. S'appuyant sur un meilleur service, la Lyonnaise a signé le break sur sa deuxième occasion pour basculer à 4-2.

En patronne, Caroline Garcia a pris les commandes dans le troisième set en breakant dans le septième jeu pour mener 4-3. Dans la foulée, elle a sauvé une balle de debreak sur son deuxième service à 30-40, pour conserver son service. Après un dernier jeu de service de Siegemund, de plus de 10 minutes et où l'Allemande s'est énervée, Garcia a concretisé par un nouveau break en patronne pour s'imposer.

"Le dernier jeu était à l'image du match, elle a très bien joué et était capable de me lire, a reconnu Garcia. J'étais vraiment très nerveuse dès le début du match mais l'ambiance était formidable. J'étais au bord du gouffre après le premier set, au moins il fallait que j'essaie et que je me batte."

Au prochain tour ce lundi, la dernière représentante pour le tennis français retrouvera soit la Polonaise Magda Linette soit la Russe Ekaterina Alexandrova, tête de série numéro 19. Pour la deuxième fois de sa carrière, Caroline Garcia disputera les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. En 2018, elle s'était inclinée face à l'Américaine Madison Keys.