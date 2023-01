Open d'Australie: Humbert et Bonzi éliminés, Garcia dernière chance française

Ugo Humbert et Benjamin Bonzi, les deux derniers représentants français dans le tableau masculin, ont été éliminés respectivement samedi par Holger Rune et Alex De Minaur lors du troisième tour de l'Open d'Australie.

Aucun tennisman français ne verra la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Ugo Humbert et Benjamin Bonzi, les deux derniers représentants tricolores dans le tableau masculin ont été éliminés ce samedi au troisième tour, respectivement par Holger Rune et Alex De Minaur.

10e mondial, Rune s'est montré trop fort pour Ugo Humbert (106e) qu'il a éliminé 6-4, 6-2, 7-6 (7/5), rejoignant Russe Andrey Ruble en 8es de finale. "Le troisième set a été très dur, Ugo servait très bien", a souligné le Danois de 19 ans, vainqueur du Masters 1000 de Paris en novembre mais qui a failli se blesser gravement dans une chute au premier jeu du deuxième set.

En bout de course, Ugo Humbert s'est tordu la cheville droite et s'est fait mal au poignet droit en tombant. Il est resté un moment allongé puis assis sur le court, avant de se faire poser un bandage à la cheville au changement de côté. Mais il a repris et terminé le match a priori sans réelle gêne. "J'avais un peu mal, mais le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien alors j'ai essayé de ne pas y faire attention", a-t-il expliqué.

Caroline Garcia, dernière chance française

Humbert, qui a très bien tenu le choc dans la troisième manche, a mené 4/2 dans le tie break mais s'est finalement incliné en expédiant dans le filet son ultime coup droit. Rune participe à son deuxième Open d'Australie: l'an dernier il avait perdu d'entrée, avant d'atteindre les quarts de finale à Roland-Garros, son meilleur résultat en Majeur jusque-là.

Auteur d'un petit exploit au tour précédent face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, qu'il a sorti en cinq sets, Benjamin Bonzi n'a pas résisté cette fois à l'Australien Alex De Minaur (7-6, 6-2, 6-1). Le 48e mondial, qui jouait pour la première fois de sa carrière à 26 ans un troisième tour de tournoi du Grand Chelem, a résisté jusqu'au tie break du premier set qu'il a perdu sans marquer le moindre point.

Trop en difficulté sur sa mise en jeu (il a eu 22 balles de break à défendre et en a sauvé 15), commettant trop de fautes directes (42 soit le double de son adversaire), il n'a pu contrarier De Minaur. C'est donc l'Australien qui affrontera lundi pour une place en quarts de finale Novak Djokovic (5e) ou Grigor Dimitrov (28e).

Caroline Garcia est ainsi la dernière chance française, elle qui affrontera Laura Siegemund ce samedi pour une place en huitièmes de finale.