Open d'Australie: cruelle déception pour Tan, blessée et évacuée sur un fauteuil roulant

La Française Harmony Tan a abandonné après s'être blessée au mollet gauche au 2e tour de l'Open d'Australie face à l'Ukrainienne Elina Svitolina à qui elle avait pris un set, ce mercredi (6-3, 5-7, 5-1). Cruel.

Harmony Tan, 107e mondiale, a été forcée d'abandonner en toute fin de match au 2e tour de l'Open d'Australie face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (17e), victime d'une blessure au mollet gauche. La Française, qui participait à 24 ans à son premier Majeur australien, était menée 6-3, 5-7, 5-1 quand elle a jeté l'éponge sur son service avant de quitter le court dans un fauteuil roulant.

L'arbitre lui a conseillé d'abandonner

Evoluant pour la première fois de sa carrière dans une aussi grande enceinte que la Margaret Court Arena, elle a tout fait pour terminer le match. Mais elle a fini par suivre le conseil de l'arbitre qui lui conseillait d'abandonner pour ne pas aggraver une blessure qui la faisait visiblement de plus en plus souffrir.

"C'est toujours terrible de se blesser en plein match. j'espère qu'elle va bientôt pouvoir revenir", a compati Svitolina. Menée 3-0 puis 5-1 dans le 1er set, Tan avait réussi à revenir dans la partie, notamment en provoquant, grâce à des balles sans consistance, de nombreuses fautes directes de Svitolina (43 au total, dont 31 sur son coup droit).

Sans bien jouer, l'Ukrainienne s'est procurée une première balle de match sur son service à 5-4 dans la seconde manche, mais elle a finalement laissé Tan égaliser à un set partout. Dans la manche décisive, Svitolina s'est rapidement détachée alors que Tan a paru de plus en plus handicapée.

Une fin de match calvaire

La Française s'est fait soigner au changement de côté à 4-1. De retour sur le court avec un gros bandage au mollet gauche, elle ne pouvait quasiment plus se déplacer et la fin du match a ressemblé à un calvaire. Sur son ultime jeu, désorientée par la douleur, elle n'était plus capable de servir qu'à la cuillère. Après une double faute, sur les conseils de l'arbitre, elle a abandonné avant le deuxième point.

Au premier tour, Tan avait dominé nettement la Kazakhe Yulia Putintseva (42e) 6-3, 6-3. De son côté, Svitolina affrontera l'ex-n°1 mondiale et double lauréate à Melbourne Victoria Azarenka (25e) pour une place en 8es de finale. Demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open en 2019, l'Ukrainienne n'a jamais dépassé les quarts (2018 et 2019) à Melbourne. (AFP)