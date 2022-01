Open d'Australie: entre insultes et ferveur, Rinderknech a savouré la grosse ambiance à Melbourne

Arthur Rinderknech a battu l'Australien Alexei Popyrin ce mardi (7-5, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3) au premier tour de l'Open d'Australie. Un succès savouré par le Français qui a aussi lutté contre le gros soutien du public local pour son adversaire à Melbourne. Une ambiance à la limite du fair-play.

Finaliste du deuxième tournoi d’Adélaïde avant d’entamer l’Open d’Australie ce mardi, Arthur Rinderknech a bataillé pendant près trois heures et demie avant de l’emporter face à Alexei Popyrin (7-5, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3). En plus de défier un joueur australien, le Français a dû gérer l’hostilité du public local à Melbourne. Une chaude ambiance qui lui a plu mais qui l’a aussi poussé à exprimer sa joie de manière très ostensible après le gain de la cinquième manche et du match. Le tout en haranguant la foule.

"C’était un peu une expulsion de joie parce que pendant cinq sets je n’ai pas dit un mot, a expliqué le 48e joueur mondial après son succès. J’entendais beaucoup de choses quand je longeais les bâches. Il y avait du sympa et du moins sympa, du drôle et du moins drôle. C’était entre les services, avant les services, après des coups ratés ou tu es pas mal moqué… beaucoup de choses. De gagner à la fin c’était un peu une explosion de joie."

Rinderknech: "C’était juste incroyable!"

Vainqueur du premier match en simple lors du Grand Chelem australien, Arthur Rinderknech a pris du plaisir à jouer devant un tel public. Si la ferveur des fans a parfois un peu trop débordé, le Français a globalement apprécié ce

"J’avais juste envie de leur dire: 'Allez, faîtes-moi une dernière ovation, un dernier bruit et pas celui de la joie que vous avez eu tout le match en soutenant Popyrin mais faîtes un peu d’effet les gars parce que je l’ai ciré votre Australien.' Voilà ce que l’on s’est dit en sortant du cours avec Seb (Sébastien Villette, son entraîneur), a encore expliqué le joueur français après sa victoire. C’est juste incroyable ce que l’on vient de voir et ce que l’on vient de vivre. C’était juste incroyable!"

Rinderknech rêve de la même atmosphère en France

Au prochain tour, Arthur Rinderknech défiera le Britannique Daniel Evans (24e mondial). L'occasion de tester sa nouvelle cote de popularité auprès du public australien. Et le Français d'expliquer que les supporters d'Alexei Popyrin ont par moment dépassé les bornes avec un comportement très limite. Heureusement qu'il a gagné, la victoire permettant de mieux digérer cette ambiance bouillante.

"Je n’ai jamais joué dans une ambiance comme celle-là. On vient de m’expliquer que le court 3 c’est le court mythique de Melbourne où on met tous les Australiens. C’est juste totalement de la folie et j’ai pu le voir ce mardi, a lancé l'actuel 48e mondial. C’était à la limite du raisonnable. Ce n’était pas tout le temps hyper fair-play mais cela fait partie du jeu. J’espère qu’une fois en France ce sera là même chose quand on jouera à domicile. C’est sûr que c’était chaud bouillant, j’ai apprécié et c’était génial. Encore, une fois, heureusement que je suis passionné et que j’adore le tennis car on peut sortir d’un match comme celui-là avec une belle déprime."