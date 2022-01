Open d'Australie: grosse déconvenue pour Garcia sortie par une qualifiée

Grosse déception pour Caroline Garcia, éliminé dès son entrée en lice à l'Open d'Australie par l'Américaine Haily Baptiste (4-6, 7-6, 6-3), issue des qualifications. La Française était pourtant bien lancée.

Caroline Garcia, 70e mondiale, a été éliminée dès le 1er tour de l'Open d'Australie par l'Américaine Hailey Baptiste, 165e et issue des qualifications, qui a su retourner une situation nettement en faveur de la Française pour s'imposer 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, mardi à Melbourne. Garcia menait 6-4, 4-2 et a eu trois balles pour creuser l'écart à 5-2. Mais au lieu de plier la rencontre, elle a laissé Baptiste égaliser à 5-5.

Dans le tie break, l'Américaine s'est détachée 6-0 et, malgré un début de retour de Garcia, elle a su marquer le dernier point pour revenir à un set partout. La manche décisive a immédiatement tourné à l'avantage de Baptiste qui a mené 4-0 et ne s'est pas laissée rattraper, bénéficiant d'une grosse faute de coup droit dans le filet de la part de Garcia sur sa seconde balle de match.

Et c'est donc Baptiste, pour son premier Open d'Australie, qui affrontera l'Australienne Maddison Inglis (133e à la WTA et bénéficiaire d'une invitation) pour une place au 3e tour. Son élimination s'ajoute à celles de Clara Burel, Océane Dodin et Hugo Gaston chez les Français engagés ce mardi à Melbourne.