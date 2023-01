Open d’Australie: Murray dénonce "la farce" de la programmation de son match achevé en pleine nuit

Vainqueur héroïque de Thanasi Kokkinakis (4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5) jeudi, Andy Murray s’est emporté contre les organisateurs qui avait programmé son match à 22h avant que celui-ci ne s’achève à 4h05 du matin.

Andy Murray a signé l’un des plus grands exploits du tennis en renversant l’Australien Thanasi Kokkinakis (4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5), jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie. Une performance épique alors que le Britannique était mené deux sets zéro et mené 5-2 dans la troisième manche. Déjà héroïque lors de son premier tour face à l’Italien Matteo Berretini battu en cinq manches, le Britannique a récidivé en sortant vainqueur de ce combat après 5h45 de jeu... et qui s'est achevé à 4h05 du matin (heures locales). Après avoir dénoncé un manque de respect pendant le match, Murray a encore poussé un gros coup de gueule contre les organisateurs qui avaient programmé le début de cette rencontre à 22h.

"Je ne sais pas pour qui c'est bénéfique"

"Je ne sais pas pour qui c'est bénéfique, a-t-il lancé. Après un match comme ça, nous discutons de ça (la programmation) alors que ça devrait plutôt être genre ‘le match épique Murray-Kokkinakis’, ça se se termine un peu comme une farce. Étonnamment, les gens sont restés jusqu'à la fin, et j'apprécie vraiment que les gens fassent cela et créent une ambiance pour nous. Certaines personnes ont évidemment besoin de travailler le lendemain."

"Mais si mon enfant était un ramasseur de balle pour un tournoi et qu'il rentre à la maison à cinq heures du matin, en tant que parent, je pointerais ça du doigt, poursuit-il. Ce n'est pas bénéfique pour lui, ce n'est pas bénéfique pour les arbitres, les officiels. Je ne pense pas que ce soit génial pour les fans. Ce n'est pas bon pour les joueurs."

Le joueur de 35 ans, vétéran du circuit, déplore que rien ne change malgré les critiques régulières des principaux acteurs. "Nous en parlons tout le temps, et on en parle depuis des années, rappelle-t-il. Mais quand vous commencez les matchs de nuit tard et que vous avez des conditions comme ça, ces choses vont arriver." Son dernier commentaire fait référence aux balles utilisées pour le tournoi cette année, qui ont suscité de nombreuses plaintes de la part des joueurs pour leur lenteur.

Durant la rencontre, Murray s’est aussi emporté contre l’arbitre qui lui a refusé une pause supplémentaire pour se rendre aux toilettes. "Il est 3 putain d’heures du matin, et nous n’avons pas le droit de pisser, avait-il lancé depuis son siège. C’est tellement irrespectueux. C’est une blague."