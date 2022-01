Open d'Australie: malgré une belle résistance, Monfils s'incline en quarts contre Berrettini

Mené deux manches à rien, Gaël Monfils a cravaché pour remonter à deux sets partout, avant de totalement s'écrouler dans le 5e set face à Matteo Berrettini. L'Open d'Australie s'arrête en quart de finale pour le joueur de 35 ans.

Une remontada pour du beurre. Mené deux manches à rien, Gaël Monfils s'est arraché pour remonter à deux sets partout, avant de totalement s'écrouler dans le 5e set face à Matteo Berrettini (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) après quasiment 4 heures de jeu. Malmené par l'Italien, efficace sur ses premières balles, le Français a réussi à inverser la tendance pour faire douter le numéro 7 mondial dans les 3e et 4e sets, où Monfils a su breaker au bon moment.

Troisième demi-finale de Grand Chelem pour Berrettini

Poussé par le public qui a cru en une remontada de deux sets, chose qu'il n'a réussi que deux fois dans sa carrière (les deux à Melbourne), "la Monf'" a été breaké d'entrée de 5e manche et n'a jamais su se relever, s'inclinant sèchement (6-2). Pour Berrettini, revigoré après un passage au vestiaire avant la dernière manche, la donne est inversée et il confirme ses bonnes performances sur des matchs en cinq sets (six victoires, une défaite). "Quelle bataille ! Je pensais le tenir au 3e set et je me suis retrouvé au 5e... Mais je me suis battu et c'est pour ça que je suis très heureux", a confié le numéro 7 mondial.

A 25 ans, l'Italien jouera sa troisième demi-finale de Grand Chelem, la première à Melbourne. Il retrouvera Rafael Nadal en demi-finale. L'Espagnol sort lui aussi d'un marathon en cinq sets face à Shapovalov, et avait battu Berrettini en demi-finale de l'US Open en 2019. "C'est la seule fois que j'ai joué contre lui. C'était ma première demie de Grand Chelem", a souligné Berrettini qui a gagné en expérience et en qualité de jeu depuis. Lui aussi a joué cinq sets mardi pour se qualifier (contre le Canadien Denis Shapovalov, ndlr). Il est plus vieux que moi, mais il a aussi plus d'expérience, et de titres aussi !", a souligné en souriant l'Italien.