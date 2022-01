Open d'Australie: "J'ai essayé de survivre...", Nadal raconte son calvaire sur le court

Qualifié dans la douleur après une victoire en cinq sets face à Denis Shapovalov en quart de finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal ne cache pas sa joie de retrouver le dernier carré à Melbourne, malgré quelques soucis physiques.

Au bout de l'effort. Malmené par Denis Shapovalov en quart de finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a finalement réussi à s'extirper du piège du Canadien en cinq sets et plus de quatre heures pour se qualifier pour sa 7e demi-finale à Melbourne. Une qualification qu'il a savouré. "Je ne sais pas comment j'ai gagné. Il a fait très chaud. J'ai eu de la chance au début du cinquième set. Shapovalov est très talentueux, il sert très bien, surtout avec le deuxième service", a confié le joueur de 35 ans au micro de Jim Courier après le match.

"Je ne sais pas si je serai rétabli pour les demies..."

Auteur d'un début de match solide, où il a remporté les deux premiers sets, l'Espagnol a connu quelques problèmes physiques, notamment des maux d'estomac dans le quatrième. "J'ai essayé de survivre. J'ai eu des problèmes d'estomac, je suis allé au vestiaire pour faire prendre ma tension et voir comment j'allais. J'ai aussi eu beaucoup de chance avec mon service dans le cinquième set. C'est important d'avoir trois jours de repos jusqu'à vendredi. Je n'ai plus 21 ans. Les conditions ici sont difficiles, surtout dans la dernière partie du tournoi.", a poursuivi le Taureau de Manacor.

Rafael Nadal va désormais pouvoir bénéficier de deux jours de repos complets avant sa demi-finale, prévue vendredi. La tête de série numéro 6 affrontera le vainqueur du duel entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini, qui se dispute en fin de matinée ce mardi. Pourtant, le lauréat de l'édition 2009 laisse planer le doute sur sa participation sur Eurosport. "Je ne sais pas si je serai rétabli pour les demi-finales. Je suis très content d'être ici, je pense que dans ces prochains jours je pourrai bien récupérer. Il est possible que demain je me repose et que jeudi je m'entraîne." Le Majorquin n'est jamais rassasié.