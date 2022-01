Open d’Australie: après la grosse colère de Shapovalov, Nadal donne sa version des faits

Denis Shapovalov s’est énervé contre l’arbitre mardi lors de son quart de finale de l’Open d’Australie, car il reprochait à son adversaire Rafael Nadal de pendre trop de temps à se mettre en place. Après sa victoire en cinq sets, l’Espagnol s’est expliqué.

"Vous êtes tous corrompus!", a lancé Denis Shapovalov en direction de l'arbitre au début du deuxième set face à Rafael Nadal mardi, en quart de finale de l’Open d’Australie. Le Canadien (14e mondial) était très énervé par le temps pris par l’Espagnol entre le premier et le deuxième set, et par l'absence de réaction de l’arbitre Carlos Bernardes. Shapovalov a en effet dû patienter seul sur le court que Rafael Nadal se mette en place.

"Denis avait tort"

"Je sais que j'ai pris du temps supplémentaire à la fin du premier set, parce que j'ai dû me changer là-bas, sur la chaise. Normalement à la fin du set, l'arbitre vous donne du temps supplémentaire, surtout dans ces conditions très humides. À ce moment-là, Denis s'est énervé parce que l'arbitre a annoncé le temps et j'avais besoin de 30 secondes supplémentaires pour continuer à me changer. À ce moment-là, je pense qu'il est juste que Carlos (Bernardes) me donne du temps supplémentaire. À mon avis, Denis avait tort. Je comprends qu'il veuille continuer à jouer vite, mais normalement, on a du temps pour se changer", a expliqué l’Espagnol après la rencontre.

"Injuste de voir comment Rafa s’en sort"

Denis Shapovalov reste lui sur sa position: "Je pense que c’est injuste de voir comment Rafa s’en sort. Où est la limite? Il doit y avoir des règles. […] C'est tellement frustrant en tant que joueur. Vous avez l'impression que vous ne jouez pas seulement contre un joueur, mais aussi contre les arbitres". Très mécontent, le Canadien a cependant ajouté qu’il ne voulait pas dire "n’importe quoi" sur son adversaire du jour et que Rafael Nadal était "un grand joueur."

Rafael Nadal s’est finalement imposé en cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et s’est ainsi qualifié pour les demi-finales de l’Open d’Australie, qu’il disputera jeudi. C’est la 7e fois qu’il rejoint le dernier carré du tournoi australien. Et cette qualification n’a pas été la plus facile, loin de là. "J'ai essayé de survivre. J'ai eu des problèmes d'estomac, je suis allé au vestiaire pour faire prendre ma tension et voir comment j'allais. J'ai aussi eu beaucoup de chance avec mon service dans le cinquième set. C'est important d'avoir trois jours de repos jusqu'à vendredi. Je n'ai plus 21 ans. Les conditions ici sont difficiles, surtout dans la dernière partie du tournoi", a-t-il confié, très entamé physiquement.

En demi-finale, Rafael Nadal affrontera le vainqueur de la rencontre entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini.