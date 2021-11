Open d’Australie: Paire n’en a "rien à foutre" des joueurs qui ne veulent pas se faire vacciner

Sorti dès le premier tour du Masters 1000 Paris-Bercy lundi, Benoit Paire ne se sent pas concerné par les réticences de plusieurs joueurs sur la vaccination obligatoire pour disputer l’Open d’Australie en janvier prochain.

L’Open d’Australie débute dans trois mois mais la grogne monte déjà au sujet du vaccin obligatoire imposé par l’Etat de Victoria pour autoriser les joueurs à y participer. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui a toujours pris publiquement position contre les vaccins et n’a jamais indiqué s’il s'était fait injecter celui contre le coronavirus, a notamment laissé planer le doute sur sa participation. Un phénomène très loin des préoccupations de Benoit Paire, vacciné et impatient de se rendre à Melbourne.

"S’ils ne jouent pas, tant mieux pour moi"

"Il n’y a plus de quarantaine à Melbourne si on est vacciné, a souligné le Français, lundi après sa défaite au premier tour du Masters 1000 Paris-Bercy. Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, je n’en ai rien à foutre. S’ils ne jouent pas, tant mieux pour moi. J’ai fait 14 jours à l’US Open où j’étais positif et le tournoi s’est quand même joué pendant que j’étais dans ma chambre." Paire fait référence à l’édition 2020 qu’il avait passée à l’isolement dans un hôtel après un test positif.

"Si les mecs ne veulent pas se faire vacciner, ni jouer l’Open d’Australie, tant mieux, poursuit-il. S’il n’y a que moi qui y vais, je suis très content. Les autres joueurs, ça m’importe très peu. S’il y en a qui ont peur de se faire vacciner, qu’ils ne se fassent pas vacciner et qu’ils restent en Europe. Ce n’est pas mon problème. Les règles sont comme ça: il faut être vacciné pour partir en Australie. Je le suis et j’attends ça avec impatience. A l’US Open, tout le monde disait: ‘on va faire grève, on ne va pas jouer, ce n’est pas normal ce qu’il se passe’. Au final, quand le tournoi commence, tout le monde joue."

La prochaine édition de l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de l’année, aura lieu du 17 au 30 janvier 2022 prochains à Melbourne. Novak Djokovic est le tenant du titre chez les hommes alors que la Japonais Noami Osaka avait triomphé en janvier dernier.