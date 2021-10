Tennis: "Je ne pourrai pas voir le PSG et Messi", sourit Schwartzman après sa victoire sur Monfils

Diego Schwartzman a reconnu au terme de sa victoire sur Gaël Monfils, à Vienne, qu’il regrette presque de ne pas pouvoir se rendre au Parc des Princes ce vendredi soir pour y admirer notamment Lionel Messi, en raison de ce succès qui prolonge sa semaine.

Diego Schwartzman ne pourra profiter d’un joli cadeau de consolation. En s’imposant face à Gaël Monfils en 8es de finale du tournoi de Vienne (7-6 4-6 6-2), l’Argentin a gagné le droit de poursuivre l’aventure en Autriche, ce qui lui ferme aussi les portes du Parc des Princes. Il ne pourra donc pas s’y rendre à l’occasion de PSG-Lille ce vendredi, où Lionel Messi sera présent.

"Le seul point négatif est que je ne pourrais pas voir le Paris Saint-Germain et Messi demain en France, a-t-il sourit dans la foulée de sa victoire. Je pensais qu’au troisième set que je devais m’améliorer au niveau de l’esprit et du jeu. Sinon, je pouvais partir et voir Messi. Je pense que ça m’a un peu aidé à la fin parce que je me suis calmé dans le troisième set".

Messi dans le groupe du PSG mais incertain

Une rencontre de 2h30 particulièrement disputée, à l’image d’un point en fin de deuxième manche qui a vu Monfils, à bout de solutions après avoir jeté sa raquette en plein échange, renvoyer la balle… de la main. Avant de décrocher un large sourire et de saluer son adversaire au filet.

Diego Schwartzman a finalement gagné le droit d’affronter Tiafoe ce vendredi en quart de finale, et donc perdu l’occasion de faire un crochet par Paris pour y voir son idole. Qui, de son côté, n’est pas encore certain de pouvoir jouer malgré sa présence dans le groupe parisien.