Open d’Australie: "T'es tellement nul mec", Medvedev pète un plomb après l'arbitre

Daniil Medvedev s’est emporté contre l’arbitre après la perte du deuxième set lors de la demi-finale de l’Open d’Australie face à Stefanos Tsitsipas, ce vendredi, en accusant le Grec de bénéficier de conseils de son père.

Et Daniil Medvedev est sorti de ses gonds! Le Russe – vainqueur du premier set (7-6) – a explosé de colère contre l’arbitre après la perte du second set (6-4) face à Stefanos Tsitsipas, ce vendredi lors de la demi-finale de l’Open d’Australie opposant les deux hommes. Le numéro 2 mondial lui a reproché de ne pas voir les conseils donnés par le père de son adversaire alors que le coaching est interdit pendant les matchs.

"Petit chat"

Depuis son banc, il s’est alors mis à invectiver très fort le juge. "Mec, t'es fou?, lui a-t-il lancé. Son père peut parler à chaque point? Mec, t'es stupide? Son père peut parler à chaque point? Tu vas répondre à ma question? Mon Dieu, tu es tellement nul, mec. Comment peut-on être si stupide en demi-finale de Grand Chelem? Regarde-moi, je te parle! Son père parle à chaque point. Ouvre tes oreilles."

Sa colère n’est pas retombée. Au moment de se lever pour rejoindre le vestiaire, Medvedev a encore pris à partie l’arbitre en frisant l’insulte. "Tu comprends le grec?, lui a-t-il lancé. Donc, la prochaine fois, tu dois lui donner un avertissement parce qu’il lui parle. Si tu ne le fais pas, tu es - comment puis-je dire ça - un petit chat." Cette dernière expression fera assurément l'objet d'éclaircissement sur sa signification lors de la conférence de presse après le match.

Tsitsipas finalement sanctionné

Malgré la teneur des propos et le ton colérique et menaçant, Medvedev n’a pas été sanctionné. Et il a finalement obtenu gain de cause car Tistsipas a bien reçu un avertissement pour coaching au début du quatrième set de cette rencontre électrique. Selon Eurosport, une arbitre compenant le grec s'est ainsi rendue à proximité du clan de Tsitsipas, remarquant bien des conseils émis en direction du joueur.

Le vainqueur de la rencontre a rendez-vous avec Rafael Nadal, dimanche en finale. L’Espagnol visera le 21e Grand Chelem de sa carrière.