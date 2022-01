Open d’Australie: vainqueur d'un marathon, Medvedev trolle le public australien sur Djokovic

Toujours en course à l'Open d'Australie pour détrôner Novak Djokovic, qu'il avait privé du Grand Chelem calendaire l'année dernière, Daniil Medvedev s'est amusé de l'actualité encore brûlante autour du Serbe en Australie, après sa victoire marathon contre Felix Auger-Aliassime.

Inoxydable Daniil Medvedev. Le Russe a sauvé une balle de match avant de l’emporter en cinq manches (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4), après avoir remonté un handicap de deux sets à rien contre le surprenant Felix Auger-Aliassime, lequel s'est véritablement hissé à la hauteur de l'événement. Le tout après avoir bagarré pendant près de cinq heures avec le Canadien.

"Je ne suis pas fatigué", a toutefois prévenu le Russe après le match, dans un message à la caméra, accompagné d’un smiley quelque peu espiègle.

Medvedev: "L'un des plus grands champions"

Le n°2 mondial, qui vise un deuxième succès d'affilée en Grand Chelem et le trône de Novak Djokovic à l’issue du tournoi, est resté joueur avec le public, fidèle à son tempérament.

"Je ne sais pas si les gens vont apprécier ce que je vais dire mais je me suis demandé: que ferait Novak (Djokovic) à ma place?", a-t-il osé alors que Jim Courier, chargé de l’interroger sur le court, le questionnait sur son état d’esprit à deux sets à zéro en faveur de son adversaire.

Le cas Djokovic ayant provoqué un tollé en Australie, entraînant l’expulsion du Serbe au terme d'un interminable feuilleton, Daniil Medvedev s’attendait à déclencher une bronca parmi le public. Et il y a eu droit, ce qui a eu le don de le faire sourire. Sur sa lancée, le Russe a insisté: "C’est ce qui m’a traversé l’esprit, parce qu’il est l’un des plus grands champions. Mais Rafa (Nadal) et Roger (Federer) aussi, ils ont gagné tellement de matchs comme celui-ci." Les applaudissements ont alors remplacé les huées. Futé, le Russe.