Open d'Australie: Garcia reconnaît que son élimination en huitièmes a été "difficile à digérer"

Invitée de La Matinale Week-end sur RMC, Caroline Garcia est revenue sur sa récente défaite en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Un moment "difficile" à accepter pour la 4e mondiale.

Elle semblait avoir les armes et le potentiel pour aller au bout. Mais son parcours s’est arrêté dès les huitièmes de finale. Pour Caroline Garcia, 4e mondiale et propulsée dans une autre catégorie depuis son titre au Masters, l’Open d’Australie ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. La Polonaise Magda Linette (45e) a mis fin à ses rêves de victoire à Melbourne en deux sets (7-6, 6-4).

"Forcément une déception"

Invitée ce samedi de La Matinale Week-End sur RMC, la Lyonnaise de 29 ans est revenue sur cette élimination. "Ça a été difficile à digérer. C’était un tournoi compliqué. Par rapport à la solidité de l’adversaire, il m’a manqué un peu de calme et de lucidité. Il faut aussi accepter que c’est le début de la saison. C’est forcément une déception, mais ça reste un huitième de finale, il faut garder le positif pour travailler et aller plus haut. J’avais des attentes, peut-être que j’étais trop obnubilée là-dessus. Il faut apprendre de cette expérience, voir ce que je peux faire de mieux pour les prochains tournois. En huitièmes, j’ai été affectée par la perte du premier set, mais je me sentais bien physiquement et je pensais pouvoir gagner en trois sets", a-t-elle confié, déjà tournée vers la suite. Son prochain objectif : le tournoi de Lyon qui démarre ce week-end.

"Ça me tient à cœur de jouer en France, dans ma ville, devant ma famille, j’essaie de bien récupérer après l’Open d’Australie, a-t-elle expliqué. C’est une pression un peu différente, tu as l’envie de bien faire pour le public, d’aller chercher le titre pour toi et tous ceux qui te soutiennent, c’est un bon challenge. C’est un de mes rêves de gagner à Lyon." Au micro de RMC, Garcia a aussi parlé des nombreux hauts et des bas très durs mentalement et physiquement qu'elle a pu rencontrer ces derniers mois.

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, elle s'était livrée à cœur ouvert en parlant de ses crises de boulimie nocturne, ses pépins physiques et ses moments de doute. "Le tabou de la santé mentale ? J’en ai parlé parce qu’on veut montrer que ce n’est pas toujours facile, qu'il il se passe beaucoup de choses en dehors des terrains. Il y a beaucoup de choses à gérer. Je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. Je pense que c’est plus ouvert. Avant l’athlète avait l’image de la personne forte, à qui rien ne pouvait arriver. Malheureusement ce n’est pas que ça", a-t-elle dit sur RMC.