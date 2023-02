Open de Lyon: expéditive, Caroline Garcia rejoint l'Américaine Parks en finale

Tête de série numéro 1, Caroline Garcia s'est facilement qualifiée pour la finale de l'Open de Lyon en battant la Colombienne Camila Osorio (6-2, 6-2). Elle affrontera l'Américaine Alycia Parks.

La Française Caroline Garcia, cinquième mondiale, s'est facilement qualifiée samedi pour la finale du tournoi de Lyon aux dépens de la Colombienne Camila Osorio 6-2, 6-2. Garcia, tête de série numéro un de l'épreuve dont elle est ambassadrice, s'est montrée expéditive face à la 73e mondiale, âgée de 21 ans, battue en 1 heure 11 minutes.



Elle a pu s'appuyer sur la qualité de son engagement avec 81,1 % de points gagnés sur son premier service pour 67,3% de premières balles réussies (7 aces).

Cap sur Parks

"Pour moi, c'est un rêve d'être en finale ici et de pouvoir partager cette joie avec le public lyonnais. J'espère aller jusqu'au bout de la semaine", a-t-elle réagi en sortant du court. "C'était un super match contre une jeune joueuse en confiance depuis le début de l'année. J'ai réussi à monter en puissance cette semaine et à livrer un match solide aujourd'hui", a-t-elle ajouté.



Caroline Garcia, dont la demi-finale a été la rencontre la plus facile du tournoi, affrontera dimanche (15H30), l'Américaine Alycia Parks (22 ans, 79e mondiale) qui a battu la Belge Maryna Zanevska (N.93) 6-3, 7-6 (4).