Petits As: Ngijol Carré, première Française victorieuse depuis 37 ans

La jeune Française Mathilde Ngijol Carré (14 ans) a remporté ce dimanche le tournoi des Petits As, à Tarbes. Une première depuis 1984.

Du beau monde au palmarès. Et désormais le nom d’une Française, pour la première fois depuis 1984. A 14 ans, Mathilde Ngijol Carré s’est adjugée ce dimanche le tournoi des Petits As, à Tarbes. Une compétition remportée dans le passé par quelques espoirs devenus des références sur le grand circuit par la suite, comme Martina Hingis, Justine Henin, Kim Clijsters et Marion Bartoli dans les années 1990 chez les filles, et Michael Llodra, Paul-Henri Mathieu, Richard Gasquet, Rafael Nadal, Benoit Paire et Dominic Thiem dans les années 1990-2000 chez les garçons.

La nièce de l’acteur et humoriste Thomas Ngijol a battu l’Israélienne Mika Buchnik en finale (4-6, 6-2, 6-1). "Mes ambitions, à court terme, c’est de monter dans les grades de l’ITF et d’aller assez vite dans le circuit professionnel", a confié Mathilde Ngijol Carré, qui est pensionnaire d’une académie à Barcelone, après sa victoire à Tarbes. Mais elle a conscience que la marche est haute.

"Encore énormément de travail"

"Gagner les Petits As ne veut pas dire qu’on peut devenir très forte sur le circuit professionnel et d’abord en juniors, a expliqué la jeune joueuse française à La Dépêche du Midi. Il y a un monde entre les deux et j’ai encore énormément de travail à faire. C’est pour ça que je suis partie en Espagne, pour progresser grâce à une nouvelle expérience et rattraper mon retard sur les 2007. D’avoir gagné les Petits As, ce n’est pas un but mais un passage." Rendez-vous dans quelques années sur le circuit WTA ?