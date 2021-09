Rafael Nadal a été opéré du pied

Rafael Nadal, déjà forfait jusqu’à la fin de saison, a annoncé s’être fait opérer du pied gauche. Une opération qui l’éloignera des courts pendant de longues semaines. L’Espagnol souffre du syndrome de Muller-Weiss depuis 2005, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.

Les supporters de Rafael Nadal devront attendre encore plusieurs semaines avant de voir l’Espagnol sur un court de tennis. En effet, l’homme au 20 tournois du Grand Chelem annonce dans une publication Instagram s’être fait opérer du pied gauche.



"Bonjour à tous, cela fait un moment que je n'ai pas communiqué avec vous via les réseaux. J'étais à Barcelone avec mon équipe et l'équipe médicale, pour recevoir un traitement sur mon pied qui me laissera quelques jours de repos et quelques semaines loin des courts. Je suis de retour à la maison et en voie de guérison. Merci à tous pour votre soutien", explique le meilleur joueur de l’histoire sur terre battue.

Pour rappel, en août l'Espagnol a annoncé qu’il était forfait jusqu’à la fin de saison à la suite de ses douleurs à ce pied gauche.

Nadal, atteint du syndrome de Muller-Weiss

L’Espagnol est gêné par son pied gauche depuis plus de 16 ans maintenant. Il souffre du syndrome de Muller-Weiss. Une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied. Rafael Nadal souhaite maintenant comprendre l'origine de cette blessure qui l'handicape depuis plusieurs années.

"Je veux comprendre l’évolution de cette blessure car elle n’est pas nouvelle. Elle est là depuis 2005 et elle m’a freiné dans ma carrière toutes ces années. Je suis prêt à faire ce qu’il faudra pour continuer à être compétitif", expliquait-il.



Aujourd’hui âgé de 35 ans, Rafael Nadal aura pour objectif de remporter son quatorzième Roland-Garros l’année prochaine, pour entrer encore plus dans l'histoire de ce tournoi.