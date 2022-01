Equipe de France: le message de Deschamps sur "les devoirs" des Bleus

Invité de l’émission "C à vous" ce mercredi sur France 5, Didier Deschamps s’est confié sur les devoirs et les responsabilités des joueurs de l’équipe de France, au-delà des enjeux sportifs.

Dès sa première conférence de presse comme sélectionneur de l’équipe de France, en juillet 2012, Didier Deschamps avait d'emblée donné le ton. "Etre international français c'est magnifique, mais ils auront aussi des devoirs d'exemplarité. L'objectif commun doit être prioritaire. Si l'objectif individuel passe au premier plan, ce n'est pas possible." Dix ans plus tard, son discours n’a pas changé. Invité de l’émission "C à vous" ce mercredi sur France 5, dans le cadre de l’opération Pièces jaunes, dont il est le parrain pour la quatrième année consécutive, Didier Deschamps s’est confié sur les devoirs et les responsabilités des joueurs de l’équipe de France.

Deschamps veut "des exemples pour la jeune génération"

"Je suis prêt à tout pour défendre mes joueurs. Peu importe ce qui se passe, mais je fais en sorte que tout se passe du mieux possible. Ça peut se passer un peu moins bien, c’est la loi du sport. J’ai dû m’adapter, c’est une nouvelle génération, qui est aussi présente dans les médias. Elle a peut-être des défauts, mais je prends les bons côtés. Le plus important, c’est que chaque joueur appelé a bien conscience des devoirs qu’il a", a-t-il expliqué. "Quand on vient et qu’on porte ce maillot, ce n’est pas recevoir, mais donner, a-t-il souligné. Ils ont des devoirs par rapport au fait de représenter le pays et la nation. Non pas être exemplaires car je n’aime pas ce mot, mais des exemples pour la jeune génération. Je dis aux nouveaux : ‘Attention. Le regard des choses va changer parce que vous êtes devenu international.’"

Didier Deschamps, dont le contrat prendra fin après la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), à moins d'une prolongation d'ici là, retrouvera ses joueurs en mars pour des matchs amicaux, avant de démarrer la nouvelle édition de la Ligue des nations au mois de juin. A noter que le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial aura lieu le 1er avril.