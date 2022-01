Djokovic n'aura pas "vocation à jouer" Roland-Garros s'il n'est pas vacciné assure Castaner

Invité lundi matin de Bourdin Direct sur BFMTV, Christophe Castaner, député LaREM des Alpes-de-Haute-Provence, a confirmé que le Serbe Novak Djokovic, comme tous les sportifs non-vaccinés, ne sera pas autorisé à participer à Roland-Garros s'il n'est pas vacciné.

Novak Djokovic à Roland-Garros non-vacciné ? "Il n’en est pas question." Lundi sur BFMTV, Christophe Castaner s’est fermement opposé à la venue du Serbe aux prochains internationaux de France (16 mai - 5 juin) si la star mondiale maintient sa position contre le vaccin.

Dimanche, le numéro 1 mondial qui disposait d’une exemption pour participer à l’Open d’Australie, a finalement été expulsé du pays-continent après un long bras de fer avec le gouvernement. Privé de visa après la décision de la Cour Fédérale, "Nole" ne peut pas défendre son titre à Melbourne où il a triomphé à neuf reprises. Porte d’Auteuil, le Serbe de 34 ans ne s’est imposé "que" deux fois (2016, 2021). Mais ses chances de le voir briguer un 3eme titre cette année son, à ce jour, minimes.

"La règle s’applique à tous"

Avec l’adoption du pass vaccinal par le Parlement, la participation des athlètes non-vaccinés à des épreuves sportives est plus que compromise. Et si Gilles Moretton, président de la FFT, assurait dimanche que ses équipes travaillent à "l’accueil des sportifs non-vaccinés", le député LaREM des Alpes-de-Haute-Provence ne partageait pas du tout le même avis ce lundi matin : "J’ai vu que les organisateurs de Roland-Garros s’étaient prononcés en ce sens hier (dimanche), l'ex-membre du gouvernement Macron. Au même moment j’étais à l’Assemblée nationale avec mes collègues députés. Au même moment nous votions le pass vaccinal pour l’ensemble de ceux qui iraient à Roland-Garros." Et Castaner de poursuivre : "Il n’est pas question que pour des sportifs, pour des artistes, pour les "personnalités" on déroge à la règle. La règle s’applique à tous. Mr Djokovic n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui s'applique aux spectateurs, aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique à Roland-Garros. Dans quel monde serions-nous si on considère que parce qu’on est une star, on peut déroger à la règle ?"