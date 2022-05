Roland-Garros: Tsonga et Simon obtiennent leur invitation pour le tableau principal, mais pas Herbert

En attente d’une invitation pour participer à l’édition 2022 de Roland Garros (22 mai-5 juin), Jo-Wilfried Tsonga (263e), Lucas Pouille (165e) et Gilles Simon (160e) ont été exaucés. Chez les dames, Elsa Jacquemot (229e), vainqueure du tableau junior 2020, a également obtenu sa wild-card.

Attendue avec impatience chaque année, la distribution des wild-cards pour Roland-Garros a été communiquée ce mardi après-midi. Sans grande surprise, les vieux briscards français Jo-Wilfried Tsonga (263e) et Gilles Simon (160e), qui prendront leur retraite cette année – mais avaient besoin de par leur classement d’une invitation pour participer à l’édition 2022 – ont eu les faveurs des organisateurs, présidés par Amélie Mauresmo et du Directeur technique national, Nicolas Escudé.

Lucas Pouille (165e), Corentin Moutet (126e), Grégoire Barrère (210e) et Manuel Guinard (158e) ont aussi obtenu leur sésame pour le tableau principal. Les deux derniers cités ayant obtenu les invitations au mérite des Race France et International dans le cadre de l’opération "Destination Roland", mises en place par la FFT.

Mauresmo: "Les remercier de ce qu’ils ont fait tout au long de leur carrière"

La plus grosse surprise chez les messieurs est sûrement l’absence d’invitation accordée à Pierre-Hugues Herbert. L'Alsacien fait les frais des claps de fin de Tsonga et Simon, à qui a été offerte l’opportunité de faire leurs adieux au public parisien. "Une évidence", comme l’a confirmé Mauresmo.

"On avait envie de les accompagner dans cette fin de carrière. On a voulu que ce dernier Roland-Garros pour tous les deux, ils puissent le vivre dans le tableau final. (…) Pour les remercier aussi, de ce qu’ils ont fait tout au long de leur carrière", a assumé la patronne des internationaux de France. Herbert, 169e joueur mondial au classement ATP, va donc devoir passer par les qualifications.

Pas d’invitation non plus ans le tableau final pour le jeune Luca Van Assche (17 ans, 377e mondial), vainqueur du tableau junior l'année passée. Il a obtenu un sésame pour les qualifications. Dans le tableau féminin, Chloé Paquet (101e), Harmony Tan (115e), Fiona Ferro (139e) ou encore Elsa Jacquemot (229e), vainqueure du tableau junior 2020, étaient les plus susceptibles de bénéficier d'une invitation. La tendance s’est confirmée ce mardi, alors que la FFT a misé chez les dames sur "la continuité".