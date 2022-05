Tennis: Roland-Garros augmente les primes pour les joueurs

La Fédération française de tennis annonce avoir augmenté la dotation pour l’édition 2022 de Roland-Garros. Cette hausse des primes du tournoi profite notamment aux joueurs issus des qualifications.

43,6 millions d’euros. C’est la somme qui sera distribuée à l’ensemble des participants lors de la prochaine édition de Roland-Garros (16 mai - 5 juin). La Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi français, a annoncé une hausse de la dotation à hauteur d’un million d’euros par rapport à l’édition 2019 (42,7 millions d’euros), "dernière édition du tournoi s’étant déroulée dans des conditions normales", rappelle la FFT.

Les vainqueurs du tableau masculin et féminin simple empocheront chacun 2,2 millions d’euros tandis que les finalistes repartiront de Paris avec 1,1 million d’euros. Mais les premiers bénéficiaires de cette augmentation sont les joueurs et joueuses issues des qualifications. La FFT indique "qu'un effort conséquent" a été consenti sur les prize money des qualifications, avec une augmentation de 30% par rapport à l’édition 2021. Les perdants au premier, deuxième et troisième tour des qualifications se consoleront avec 14 000, 20 000 et 31 000 euros respectifs. A titre de comparaison, les concernés touchaient 10 000, 16 000 et 25 600 euros au même stade du tournoi en 2021.

Ceux et celles se hissant au premier tour du tableau principal, dont les vainqueurs des qualifications, recevront 62 000 euros. Cette revalorisation est notamment destinée à "soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années".

Les primes pour le tennis fauteuil augmentent, celles du double stagne

Autre gagnant cette nouvelle dotation: le tennis fauteuil. Les vainqueurs du pendant handisport, intronisé en 2005 sur les courts de Roland Garros, toucheront 56 000 euros contre 53 000 en 2019. Les primes du tableau double, elles, ne bougent pas, les duos victorieux empocheront 580 000 euros, comme en 2019.

Les Internationaux de France, qui débuteront le 16 mai prochain et s'achèveront le 5 juin, cherchent un successeur à Novak Djokovic et Barbora Krejčíková, lauréats en 2021.