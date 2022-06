Roland-Garros: ça a chauffé fort entre Rune et Ruud après la rencontre

Si le quart de finale de Roland-Garros entre Casper Ruud et la jeune révélation danoise Holger Rune était déjà tendu sur le court, la tension n’est pas retombée après la rencontre. Même les familles s’en sont mêlées…

Quart de finale sous haute tension à Roland-Garros. Ce n’est clairement pas l’amour fou entre Casper Ruud et Holger Rune. Si le Norvégien a décroché son ticket pour les demi-finales grâce sa victoire en quatre sets (il affrontera vendredi le Croate Marin Cilic), l’affrontement entre les deux Scandinaves fut électrique. "Tais-toi" a ainsi lancé la révélation danoise à son adversaire après que ce dernier lui ait fait remarquer qu’il vérifiait un peu trop souvent les marques. "Il pestait contre une marque qui était clairement dehors, d'au moins dix centimètres, a expliqué Ruud après sa victoire. Je lui ai demandé s'il était obligé de vérifier chaque marque et il m'a répondu "tais-toi". Ce n'est pas la meilleure chose à dire à son adversaire, je ne lui ai pas reparlé après ça." Après une poignée de main glaciale, l’affaire aurait pu en rester là. Mais non.

Ça chauffe aussi entre papa Ruud et maman Rune

Remonté après sa défaite, Holger Rune n’a "pas voulu faire un câlin" à son adversaire et en a remis une couche en dénonçant le comportement "anti-sportif" du Norvégien. Selon Holger Rune, Casper Ruud se serait aussi lâché en revenant au vestiaire : "Lui et son staff sont passés à côté de moi, son équipe était très gentille mais lui est venu vers moi et m'a hurlé "YESSS" au visage, a raconté le jeune Danois à Ekstra Bladet. "Ce n’est qu’un mensonge", a répondu Ruud ce jeudi à Eurosport.

Mais la guerre des mots ne s’est pas limitée aux deux tennismen. Christian Ruud, le papa de Casper, a assuré que la provocation de son fils dans les coulisses de Roland était fausse. Réponse d’Aneke Rune, la maman d’Holger : "C’est une honte. Le père n’était pas là quand Casper a fait ça. Seul son physiothérapeute l’a vu. C’était pendant que Holger était au contrôle anti-dopage. Nous n’avons jamais connu un tel comportement sur le circuit ATP. Ruud n’est pas un vrai joueur du top 10 au vu de son comportement." Vivement les retrouvailles entre les deux joueurs...