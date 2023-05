Roland-Garros: "Elles sont nulles", le coup de gueule de Paire sur la qualité des balles

Battu sur le fil par Cameron Norrie ce lundi au premier tour de Roland-Garros (5-7, 6-4, 6-3, 1-6, 4-6), Benoît Paire a critiqué les balles utilisées dans le tournoi, "qui grossissent en deux secondes". Le Français estime qu’elles ont gêné son service.

"C’est ridicule". Benoît Paire a peu goûté aux balles de Roland-Garros, qu’il a quitté dès le premier tour ce lundi, après une défaite épique face à la tête de série numéro 14 Cameron Norrie (5-7, 6-4, 6-3, 1-6, 4-6). Le Français, qui affirme ne pas avoir de frustration,s'est montré satisfait de sa prestation, alors qu’il est à présent classé à la 149e place mondiale.

"C'est impossible de faire un ace"

"On joue avec balles qui grossissent en deux secondes, a-t-il tout de même en conférence de presse. Elles sont nulles. Ce n'est pas la raison pour laquelle j’ai perdu, mais ce n'est pas avec ces balles-là qu’il faut jouer. C'est impossible de faire un ace. C'est un autre style de tennis. Ça joue au physique. C'est très dur de faire la différence. Mon jeu est basé sur le service et les retours agressifs, ça m'oblige à forcer. C'est l'un des plus beaux tournois du monde et les balles sont ridicules".

Au-delà de ce coup de gueule, Paire a souhaité retenir le positif de sa défaite Porte d'Auteuil. "Je suis content. Je reviens petit à petit. Je joue Norrie qui est 14e. Je perds en cinq sets, c’était un beau match, explique-t-il, alors que son bourreau affrontera Lucas Pouille au 2e tour. On s’est bien battu tous les deux. Là je suis 140e, je reviens petit à petit. Le niveau, je l’ai toujours, il faut que la tête revienne. Je suis content des efforts que je fais. C’était super".

"J'ai fait ce que j'ai pu"

"J'ai pris un plaisir incroyable, a-t-il ajouté concernant l'atmosphère du court Suzanne-Lenglen. Le stade était plein. C'était un grand match, le 15e à Roland pour moi. Bien sûr qu’il y a la défaite mais ça reste un bon Roland, positif pour la suite. J'aurais aimé faire plus ici, avec cette ambiance formidable. Ça reste un match solide. Je suis resté concentré du début à la fin. J’ai fait ce que j’ai pu".

Paire a aussi réagi à la forte amende infligée à Hugo Gaston avant le tournoi, en raison d’un acte d’antijeu lors du Masters 1000 de Madrid. "C'est ridicule, a-t-il estimé. Il y a des joueurs de challenger, on leur prend ça, ils arrêtent leur carrière. J’ai du mal à comprendre ce système. (Il faudrait) faire en fonction de ce qu’on gagne. Pour Hugo, son prize-money est inférieur à l’amende. Je trouve ça bête et dommage de mettre amende aussi grosses. Cela tombe bien, cette année je n'en ai pas pris beaucoup. Je fais gaffe. Faut trouver un système. Sur un challenger, c’est énorme. Ça fait sourire, mais c’est triste. Ça ne vaut pas un appartement".