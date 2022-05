Roland-Garros en direct: Nadal et Djokovic en journée, Alcaraz en soirée... début des huitièmes ce dimanche

Diminuée par une blessure, Alizé Cornet n’a pas pu rivaliser avec la Chinoise Zheng et a abandonné dans le deuxième set (6-0, 3-0) samedi lors du troisième tour de Roland-Garros. La joueuse française est sortie du court sous les sifflets de quelques spectateurs.

"Ça m’a fait presque plus mal que la blessure en elle-même. Il ne faut pas généraliser, c'est peut-être une poignée de personnes dans le stade. Franchement, c'est abusé, a tranché Alizé Cornet en conférence de presse, au bord des larmes. Quand on voit ce que je donne sur le terrain depuis toutes ces années, à quel point ça me tient à coeur... C'est injuste, et l'injustice, ça fait de la peine. La plupart des gens est peut-être triste pour moi et comprend ce qui m'arrive mais cette poignée de crétins, ça fait mal au coeur."