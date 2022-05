Roland Garros: pourquoi Toni Nadal n’assistera pas à la rencontre entre Nadal et Auger-Aliassime

C’est la première fois que cela arrive: Toni Nadal coach un joueur qui affronte son neveu, Felix Auger-Aliassime. Selon nos informations, le contrat de Toni Nadal lui permet de ne pas prendre part à cette rencontre face à Rafael Nadal.

16 titres du Grand Chelem ensemble, dont 10 Roland-Garros: Rafael Nadal–Toni Nadal, l’un des couples les plus emblématiques de l’histoire du tennis. Une histoire qui s’est arrêtée fin 2017. Depuis avril 2021, Toni Nadal conseille et entraîne le Canadien Felix Auger-Aliassime. Le duel attendu - ou redouté peut-être - a lieu ce dimanche. Les deux hommes se retrouvent en huitième de finale de Roland-Garros.

“De toute façon, s'il y avait un secret pour battre Rafa, il n'aurait pas gagné 13 fois ici.”

On peut forcément se demander si Toni Nadal va donner quelques secrets à Felix Auger-Aliassime pour le match. “Non, déjà non. On parle de Rafa quand on est ensemble, de ce qu'il fait bien, et ce que je peux apprendre de lui, explique le Canadien. On a déjà parlé de cela, des choses que Toni trouve qu'il faisait moins bien parfois Rafa, sur lesquelles je peux faire mieux, ou sur lesquelles je peux avoir une attention particulière. De toute façon, s'il y avait un secret pour battre Rafa, il n'aurait pas gagné 13 fois ici.”

Selon nos informations, Toni Nadal ne sera pas dans le box de Felix Auger-Aliassime car il est stipulé dans son contrat avec le Canadien qu’il ne l’assiste pas dans les tribunes s’il affronte le Majorquin. Une non-présence confirmée par Felix Auger-Aliassime en conférence de presse. “On en a parlé depuis le début, de la possibilité que j'affronte Rafa à un moment donné, tout en travaillant avec Toni Nadal. Et il est présent lors de ce Grand Chelem. Mais Toni observera le match d'une zone neutre.”

“Ce n'est pas seulement mon oncle, c'est beaucoup plus que cela”

Toni Nadal a commencé à entraîner le petit Rafael au début des années 90, il avait 3 ans. C’est lui qui l’a construit, lui qui l’a amené au sommet du tennis mondial. “C'est mon oncle, je ne pense pas qu'il voudra que je perde, mais c'est un professionnel, explique, le Majorquin. Il est avec un autre joueur. Je ne sais pas s'il va rester dans le box ou pas, mais cela m'est égal. J’ai zéro problème avec ça. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Une relation qui va bien au-delà du tennis pour celui qui a remporté 21 titres du Grand Chelem. “Je ne peux pas le remercier assez pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant toutes ces années. Donc, je n'ai aucun problème par rapport aux décisions qu'il peut prendre. Je veux le meilleur pour lui et lui veut le meilleur pour moi. On est une famille plus que tout autre chose. Nous sommes dans le même village, nous sommes tout le temps ensemble. Nous avant vécu des émotions incroyables ensemble. Ce n'est pas seulement mon oncle, c'est beaucoup plus que cela.”