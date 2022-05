Roland-Garros: "Sortir sous les sifflets, c’est un peu gonflé", Cornet blessée par le public après son abandon

Diminuée par une blessure, Alizé Cornet n’a pas pu rivaliser avec la Chinoise Zheng et a abandonné dans le deuxième set (6-0, 3-0) ce samedi lors du troisième tour de Roland-Garros. La joueuse française est sortie du court sous les sifflets de quelques spectateurs.

Alizé Cornet a vécu un samedi noir sur le court Philippe-Chatrier. Balayée par la Chinoise Qinwen Zheng (6-0, 3-0) lors du 3e tour de Roland Garros, la Française a été contrainte à l'abandon en raison d'une blessure à la cuisse, avant de sortir sous quelques sifflets du public. Une réaction que la joueuse ne comprend pas.

"Ça m’a fait presque plus mal que la blessure en elle-même. Il ne faut pas généraliser, c'est peut-être une poignée de personnes dans le stade. Franchement, c'est abusé, a tranché Alizé Cornet en conférence de presse, au bord des larmes. Quand on voit ce que je donne sur le terrain depuis toutes ces années, à quel point ça me tient à coeur... Je pense que cela aurait beaucoup plus facile pour moi de ne pas rentrer sur le court, de ne pas me rendre vulnérable avec cette blessure. J'ai été fidèle à qui je suis mais ça fait chier. C'est injuste, et l'injustice, ça fait de la peine. La plupart des gens est peut-être triste pour moi et comprend ce qui m'arrive mais cette poignée de crétins, ça fait mal au coeur."

Swiatek contre Zheng en huitièmes

Une réaction bien différente à l'ambiance bouillante lors de son match remporté contre Jelena Ostapenko au tour précédent. Une rencontre où elle a ressenti une douleur à l'intérieur et en haut de la cuisse gauche. Samedi, elle est apparue sur le court les deux cuisses largement bandées et s'est montrée incapable de défendre ses chances face à Zheng. Après avoir fait appel au médecin à la fin du premier set, la Française a fini par jeter l'éponge, trois jeux plus tard.

La Chinoise, qui avait éliminé au tour précédent la Roumaine Simona Halep (19e), lauréate en 2018, sera opposée en huitièmes de finale à la numéro mondiale et grande favorite du tournoi, Iga Swiatek, titrée Porte d'Auteuil en 2020 et dernière représentante du top 10 dans le tableau féminin.