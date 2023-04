Roland-Garros plongé dans le noir par la CGT Energie pour protester contre la réforme des retraites?

Les syndicats de la CGT Energie annoncent ce vendredi vouloir mener "100 jours d'actions et colère" en réponse à la promulgation de la réforme des retraites. Certaines actions ciblées pourraient impacter Roland-Garros ou encore le Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Roland-Garros et le Grand Prix de Monaco plongés dans le noir? Pas impossible. Les syndicats de la CGT Energie ont annoncé ce vendredi "100 jours d'actions et colère", notamment le 3 mai, réclamant que la réforme des retraites ne soit pas appliquée et dénonçant les "méthodes antidémocratiques" du gouvernement.

Avec des événements sportifs et culturels qui pourraient être ciblés: "En mai, fais ce qu'il te plaît! Le festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le festival d'Avignon pourraient se retrouver dans le noir! On ne lâchera rien!", annoncent-ils.

Des actions de "grévilla"

"Macron a promis 100 jours pour apaiser, nous lui promettons 100 jours d'actions et de colère! L'heure est loin d'être à la résignation," ont déclaré dans un communiqué les syndicats de la Fédération nationale Mines Energie (FNME) CGT, au terme d'un "conseil général" tenu vendredi. "Nos débats font ressortir des positions offensives, fermes et unanimes," qui s'exprimeront notamment lors des journées de mobilisation interprofessionnelle (28 avril, 1er mai). La FNME, qui promet d'être "imaginative", annonce également "une journée nationale de colère dans l'énergie le 3 mai".

La "grévilla", selon les termes de l'organisation, se poursuivra aussi avec des "perturbations énergétiques" lors des déplacements de l'Exécutif. Au-delà même du sujet retraite, "toutes les négociations de branche, quel que soit le sujet, seront mises sous surveillance des salariés grévistes", préviennent-ils encore, afin de "gagner sur toutes nos revendications et bien plus que le seul retrait de la réforme des retraites".