Roland-Garros: Federer forfait pour la suite du tournoi

Roger Federer a officialisé son forfait pour la suite de Roland-Garros ce dimanche. Après ses opérations du genou, le Suisse ne souhaite pas prendre de risques en vue de Wimbledon, son objectif prioritaire.

Roger Federer a peut-être disputé son dernier match à Roland-Garros samedi soir, dans un stade vide. Au terme de son 3e tour accroché et victorieux face à l’Allemand Dominik Koepfer, le Suisse avait ouvert la porte à un retrait du tournoi en raison de son état physique. Opéré à deux reprises du genou ces deux dernières années, l’ancien numéro 1 mondial ne souhaitait pas trop tirer sur cette articulation désormais fragile en vue de sa préparation pour Wimbledon, son objectif prioritaire cette année.

Il a donc acté ce dimanche son forfait pour la suite de Roland-Garros, lui qui devait disputer un 8e de finale face à l’Italien Matteo Berrettini. "Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd'hui, justifie le Suisse. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matches. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain".

>> Roland-Garros: les matchs en direct

Berrettini déjà en quarts

Un coup dur pour les organisateurs qui ont également communiqué sur cette décision: "Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matches de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison", a déclaré Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros.

Berrettini déjà en quart, attend désormais le vainqueur du 8e de finale entre Novak Djokovic et un autre Italien, Lorenzo Musetti. Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre Federer et Djokovic ou Nadal cette année Porte d’Auteuil.