Roland-Garros: Garcia se réjouit de son statut mais ne veut pas "se rajouter la pression des autres"

Caroline Garcia a obtenu ce lundi sa qualification pour le deuxième tour de Roland-Garros grâce à une victoire sur la Chinoise Xiyu Wang (64e) en trois sets (7-6, 4-6, 6-4). Après la partie, la Française a positivé d'avoir su retrouver une attitude qui lui faisait défaut ces dernières semaines, en inadéquation avec un statut qu'elle assume.

Caroline Garcia s'est qualifiée non sans mal pour le deuxième tour de Roland-Garros. Pour son entrée en lice dans le tournoi ce lundi, la cinquième joueuse mondiale a mis 2h38 pour venir à bout de la Chinoise Xiyu Wang (64e) en trois sets (7-6, 4-6, 6-4). Depuis son élimination l'an passé dès le deuxième tour, la Française a pris une nouvelle dimension. De quoi forcément créer des attentes.

"J'ai déjà assez de pression sur les épaules"

Demi-finaliste de l'US Open 2022, Caroline Garcia s'était imposée lors du Masters fin octobre. De là à assumer de nouvelles responsabilités? "Je ne mets pas plus de pression que ça. J'en ai déjà assez sur les épaules, je ne vais pas me rajouter celle des autres en plus, a évacué la Française. J'entends le public, l'extérieur, ce sont plutôt de bonnes choses."

Ce lundi, sur le Court Philippe-Chatrier, la joueuse de 29 ans est apparue tendue, ayant du mal à déployer son tennis si agressif. "J'ai essayé d'avoir la bonne attitude, d'être toujours positive, de trouver des solutions au fur et à mesure, a glissé Garcia. J'ai réussi à conserver cette attitude alors que ça n'avait pas été le cas ces dernières semaines, donc c'est un point super positif."

"Je préfère venir avec ce classement et ce statut comme on dit plutôt qu'en étant tout juste top 100 et de me battre pour y rester", a ajouté Caroline Garcia, qui affrontera au prochain tour la Russe Anna Blinkova (56e). Présente pour la 13e année consécutive dans le tableau principal, Garcia a réalisé son meilleur résultat Porte d'Auteuil en 2017 avec un quart de finale.