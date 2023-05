Roland-Garros: grosse désillusion pour Caroline Garcia, numéro 1 française et sortie dès le 2e tour

Opposée à Anna Blinkova pour le deuxième tour de Roland-Garros, Caroline Garcia sort par la petite porte après avoir pourtant gagné le 1er set (4-6, 6-3, 7-5) Numéro 1 tricolore et seule tête de série du clan français, la Française voit donc la Russe rejoindre Elina Svitolina au tour suivant.

Grosse désillusion pour Caroline Garcia, éliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros. Face à la 56e au classement Anna Blinkova, la Française, cinquième mondiale, semblait largement favorite sur le papier, mais a fini par craquer après avoir pourtant bien commencé la partie (4-6, 6-3, 7-5).

Sereine et propre dans son jeu durant le premier set, Garcia domine son adversaire et fait le break dès le deuxième jeu de service de son adversaire. La suite de la manche se déroule parfaitement pour la Française, qui prend déjà une belle option pour la victoire. Mais la Russe est loin d’avoir dit son dernier mot, et finit par retourner la situation. Alors que Garcia commence bien avec un premier break, Blinkova surprend son adversaire à trois reprises, et finit même par mener 1-5. Garcia réduit l’écart, mais perd quand même la manche.

Un dernier set très disputé

Les deux joueuses sont dos à dos, et une dernière manche est nécessaire pour les départager. Là encore, tout va aller mal pour Garcia qui s‘incline sur son deuxième service. Pourtant, la Française a de l’orgueil et ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Menée 5-4, Blinkova a deux balles de matchs, mais concède le break et se fait égaliser.

Malheureusement pour la cinquième mondial, il ne s'agissait que d'un sursis. Sur le dernier jeu de service de la Russe, un gros combat va se tenir entre les adversaires. Après avoir sauvé cinq balles de matchs, Garcia s’est inclinée sur la sixième, et ainsi éliminée de Roland-Garros. De son côté, Blinkova affrontera Elina Svitolina au troisième tour. L’Ukrainienne a aussi renversé la situation contre l’Australienne Hunter (2-6, 6-3, 6-1).

Dans la lignée de cette journée compliquée pour les Français, Ugo Humbert s’est incliné contre Lorenzo Sonego (6-4, 6-3, 7-6). Souvent dominé durant cette partie, Humbert a eu le mérite de pousser son adversaire jusqu’au tie-break dans la dernière manche. L’Italien affrontera le vainqueur du match entre le Français Moutet, et le Russe Rublev.