Djokovic – Nishioka : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Roland Garros ?

Début des night-sessions ce lundi soir avec le premier affrontement de cette édition 2022. Pour l’occasion, le serbe Novak Djokovic défiera le japonais Yoshihito Nishioka pour son entrée en lice. Ici on vous détaille l’heure et la chaîne pour suivre la rencontre en direct.

Si le tournoi de Roland Garros a démarré ce dimanche après une semaine de qualifications, la première night-session aura lieu à l’occasion du deuxième jour du tournoi. Pour cette grande première de l’édition 2022, les téléspectateurs pourront retrouver le serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial et parmi les grands favoris pour remporter le tournoi. Dans le cadre de cette night-session, le numéro 1 mondial fera face au japonais Nishioka, classé au 94ème rang mondial. Une rencontre qui s’annonce difficile pour le japonais de 26 ans, alors que Novak Djokovic reste de son côté sur un succès au Masters 1000 de Rome. Co-diffuseur du tournoi avec France TV, Amazon Prime Vidéo dispose en revanche de l’intégralité des droits sur les sessions nocturnes. En plus de cela, la chaîne propose également la totalité des rencontres du court Simonne-Mathieu. Pour suivre la rencontre Djokovic - Nishioka, il faudra opter pour l’abonnement à Prime Vidéo, actuellement proposé avec un mois gratuit.

Roland Garros : Djokovic - Nishioka est diffusé sur Prime Vidéo ce lundi 23 mai !

Cette première rencontre de nuit entre Djokovic et Nishioka sera donc à suivre sur la chaîne Amazon Prime Vidéo à partir de 21 heures. Amazon Prime est le diffuseur exclusif des sessions nocturnes pour ce Roland Garros 2022. Pour suivre la rencontre dans les meilleures conditions, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon Prime. Celui-ci est disponible pour un tarif de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois pour celles et ceux qui préfèrent la mensualisation. Outre l’accès à Amazon Prime Vidéo, l’abonnement permet de bénéficier d’avantages à faire valoir sur la plateforme Amazon comme la livraison gratuite de tous vos produits commandés ou l’accès privilégié à certaines ventes flash. Via cet abonnement, vous pourrez donc suivre l’intégralité des 10 sessions nocturnes programmées pour cette édition 2022 du Grand Chelem français. Des night-session au cours desquelles chaque téléspectateur pourra profiter de l’expertise de consultants de renom comme Guy Forget.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.