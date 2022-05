Roland-Garros: à l'entraînement, Nadal enflamme déjà le court central

À quelques jours du début du tableau principal de Roland-Garros, les spectateurs présents pour les qualifications ont eu l’occasion d’assister à l’entraînement de Rafael Nadal sur le court central. Une opération inédite lancée par l’organisation du tournoi, et assez réussie.

Pendant que les qualifications font rage sur les courts annexes, Rafael Nadal cogne déjà sur le Central. Le numéro cinq mondial et treize fois lauréat de Roland-Garros prépare son tournoi sous le soleil écrasant, mais également devant la foule parisienne présente dans les gradins. Pour la première fois à Porte d'Auteuil et comme rarement en Grand Chelem, les tribunes d'un grand court ont été ouvertes aux spectateurs munis d’un billet pour les qualifications, mercredi, afin d'assister à l'entraînement des têtes d'affiche.

Une journée radieuse sur le Philippe-Chatrier

Les premiers pas de l'Espagnol depuis sa blessure inquiétante à Rome ont ainsi être pu suivis pour la modique somme de 25 euros pour les adultes (10 euros pour les enfants), qui ont eu une agréable surprise en arrivant sur le site en ce troisième jour des qualifications. En début de journée, le court Philippe-Chatrier avait déjà accueilli deux anciennes gagnantes du Grand Chelem pour un premier entraînement ouvert au public: Simona Halep et Iga Swiatek, numéro un mondiale et grande favorite. Qui ont ensuite pu laisser la place à Félix Auger-Aliassime puis Stefanos Tsitsipas.

Si tous les gradins n'ont pas été ouverts au public, les tribunes accessibles, dont les loges, ont ensuite fait le plein, donnant le sourire aux parents comme aux enfants. Les boutiques ouvertes pour la première fois cette année ont aussi permis au tournoi de tirer un maximum de bénéfices de cette journée radieuse en tout points.

Nadal retrouve des sensations, le Central attend Alcaraz

Ovationné au moment d'entrer dans son jardin en fin d'après-midi, Rafael Nadal a pu taper dans la balle pendant deux heures avec son compatriote Jaume Munar (91e mondial), qui fait aussi partie de son académie. Et visiblement, le maître des lieux lui a donné pour consigne de jouer droit, limitant ainsi ses déplacements. Malgré quelques mines, il a semblé que ce premier contact avec le public, dont l'ampleur semble avoir surprise le principal intéressé, a d'abord servi de mise en jambes, pour avant tout transpirer et dérouler le bras. Puis les deux hommes ont effectué un match d'entraînement pour monter en température et se tester physiquement.

Cette belle initiative aura une suite. Elle sera reconduite pour les deux derniers jours de qualifications, jeudi et vendredi. L'occasion pour le public de faire connaissance avec la terreur de l'année Carlos Alcaraz, qui devrait découvrir le court central ce jeudi une fois arrivé à Paris. Novak Djokovic devrait quant à lui atterir dans la journée pour assister au tirage au sort, prévu à 18h45.