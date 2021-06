Roland-Garros: la tenante du titre Swiatek éliminée, Sakkari en demies

Tenante du titre, Iga Swiatek n'ira pas en demi-finales. Touchée à la cuisse, la Polonaise s'est inclinée face à la Grecque Maria Sakkari (6-4, 6-4) qui rallie le dernier carré de Roland-Garros pour la première fois.

Iga Swiatek confirme qu'il est très dur de confirmer à Roland-Garros. Un an après son succès sur la terre battue parisienne, la Polonaise est éliminée en quart de finale face à Maria Sakkari (6-4, 6-4) et ne réeditera pas son exploit.

Face à une Maria Sakkari bien en place et très solide, la numéro 9 mondiale n'a pas réussi à trouver la faille ce mercredi après-midi. Dominée dans la première manche, Swiatek voyait sa série de 22 sets consécutifs remportés à Roland-Garros se stopper.

Diminuée à cause d'une gêne à la cuisse, la Polonaise a demandé un temps médical pour se faire soigner en début de deuxième manche, hors du court Philippe Chatrier. Revenue plus solide, Swiatek n'a toutefois pas fait craquer Sakkari et s'est également inclinée dans le deuxième set, sur le même score.

Première demi-finale à Roland-Garros pour Sakkari

Après son succès important face à l'américaine, Sofia Kenin (4e au classement WTA), en huitièmes de finale, Maria Sakkari a confirmé sa bonne dynamique du moment en venant à bout d'Iga Swiatek.

La joueuse grecque de 25 ans se hisse en demi-finales de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière et ira défier Barbora Krejcikova, qualifiée plus tôt dans la matinée en éliminant la jeune Cori Gauff.

Après un nouveau match de haut niveau, la Grecque rejoint un dernier carré exclusivement composée de nouvelles venues à ce stade en Grand Chelem : sa future adversaire, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e), ainsi que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) et la Slovène Tamara Zidansek (85e). C’est la première fois dans l’ère Open qu’aucune des 10 premières têtes de série du tableau féminin n’atteint les demi-finales de Roland-Garros.