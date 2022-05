Roland Garros: le DTN de la Fédération veut "secouer le cocotier" après les échecs des Français

Nicolas Escudé, directeur technique national de la Fédération française de tennis, a tapé du poing sur la table après la nouvelle absence des Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Lors de la seule journée de samedi, les quatre derniers Tricolores en course ont été éliminés.

Au lendemain du fiasco de la journée de samedi à Roland Garros, Nicolas Escudé, directeur technique national de la Fédération française de tennis, a voulu remettre les choses au clair. Tous les Français ont été sortis dès le 3e tour de Roland Garros et seront donc absents de la deuxième semaine du Grand chelem français, une saison de plus.

"Passer des coups de balai"

Et il semblerait que les éliminations d'Alizé Cornet, Leolia Jeanjean, Hugo Gaston et Gilles Simon en l'espace de 12h soient très mal passées auprès du DTN. "Il va falloir secour le cocotier, conjure Nicolas Escudé au micro de RMC Sport. D'une manière ou d'une autre remobiliser, c'est certain, redynamiser, passer des coups de balai. Il va vraiment falloir que tout le monde prenne la mesure des choses."

Un renouveau qu'il souhaite insuffler à tous les niveaux de la formation du tennis : "Je veux parler des enseignants de clubs mais ça va aussi jusque tout là-haut, donc l'élite, et on doit être meilleurs encore. Ce sont toutes les pistes menées aujourd'hui pour, sans dire de retourner la table ou renverser je ne sais quoi, mais de faire en sorte que les 3/4 temps (pour entraîner le haut niveau), que ça devienne du plein temps."

"Avant de chercher le résultat, il faut surtout chercher à progresser tous les jours"

Un professionnalisme des encadrants qu'il souhaite lui-même s'appliquer au sein de la direction, à savoir une restructuration avec des objectifs clairs, avant de penser immédiatement à la réussite. "L'obligation de résultats est importante oui, mais il faut y mettre un cadre et des objectifs, précise-t-il. Avant de chercher le résultat, il faut surtout chercher à progresser tous les jours. Donc il faut poser un cadre bien défini avec des objectifs. A partir du moment où on atteint les objectifs, continue, sinon on se pose et on prend des décisions."