Roland-Garros: le Français Gabriel Debru qualifié pour la finale chez les juniors

Après Luca van Assche l'année dernière, Roland-Garros pourrait à nouveau être gagné par un Français chez les juniors. Le Grenoblois Gabriel Debru, 16 ans, s'est qualifié pour la finale.

Enfin une bonne nouvelle pour le tennis français. Du haut de ses 16 ans, Gabriel Debru a composté ce vendredi son billet pour la finale de Roland-Garros dans le tableau juniors. Il a sorti le Croate Dino Prizmic au bout d’une partie assez folle (6-1, 0-6, 6-3) et un temps stoppée par la pluie parisienne.

>> Toutes les infos sur Roland-Garros

Après avoir survolé la première manche, il a coulé dans la deuxième avant de se reprendre pour remporter cette demi-finale sur le court n°14. Pour le 780e joueur mondial, c’est une sacrée performance et la confirmation d’un immense potentiel.

Il veut succéder à un autre Français

Né le 21 décembre 2005, Debru est en avance sur les temps de passage. Celui qui a partagé des entraînements avec Daniil Medvedev est devenu en novembre dernier le quatrième plus jeune vainqueur d'un match sur le circuit professionnel Challenger (deuxième division du tennis masculin) depuis 2000. Seuls Félix Auger-Aliassime, Rafael Nadal et Nikolai Soloviev ont fait mieux niveau précocité.

Debru, c’est aussi un physique atypique. "Je chausse du 46 et demi ! Et je mesure 1,94m. Savoir où je vais arriver, je ne sais pas encore, mais j’espère ne pas dépasser les deux mètres ! Pour le déplacement, ça pourrait être un problème… 1,96m ou 1,97m, ça m’irait très bien", raconte le Grenoblois, doté d’un solide revers et très mobile malgré sa grande taille.

En finale, Debru affrontera samedi le Belge Gilles Arnaud Bailly ou le Polonais Martyn Pawelski. Avec l'objectif de succéder au palmarès à un autre Français, Luca van Assche. A 17 ans, ce dernier était devenu en juin 2021 le premier tricolore à remporter Roland-Garros chez les juniors depuis Geoffrey Blancaneaux, en 2016.