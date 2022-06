Roland-Garros en direct: Nadal de retour sur le court après sa soirée d'enchantement

En plus de la finale du tableau simple qui l'opposera à Iga Swiatek, Coco Gauff disputera la finale du double aux côtés de Jessica Pegula. La paire américaine a écarté le duo Taylor Townsend/Madison Keys en deux petits sets (6-4, 7-6). En finale, elles pourraient jouer contre le duo français composé de Kristina Mladenovic et Caroline Garcia qui affonte Jelena Ostapenko et Lyudmyla Kichenok dans quelques minutes.

L'an passé, la Tchèque Barbora Krejčíková avait réussi à faire le doublé simple/double sur Roland-Garros, rejoignant ainsi Mary Pierce, Martina Navrátilová, Virginia Ruzici, Chris Evert, Margaret Court et Billie Jean King dans ce cercle fermé.