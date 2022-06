Roland-Garros: le mea culpa de Mauresmo sur l'intérêt moindre pour le tennis féminin

Amélie Mauresmo a présenté ses excuses aux joueuses de tennis ce jeudi après avoir expliqué que les matchs féminins intéressaient moins que le tableau masculin. La directrice du tournoi de Roland-Garros a également assuré que ses propos avaient été sortis de leur contexte sur les sessions nocturnes.

Impériale depuis plusieurs semaines, Iga Swiatek enchaîne les victoires sur le circuit féminin. Samedi, la joueuse polonaise tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Opposée à l’Américaine Cori Gauff, la numéro une mondiale aura aussi à cœur de marquer les esprits auprès du grand public et ainsi vivre une véritable communion avec les spectateurs. Et ainsi donner un peu tort à Amélie Mauresmo, obligée de faire un rétropédalage après une sortie sur l’attractivité du tableau féminin. La directrice du tournoi parisien a présenté ses excuses ce jeudi après ses propos sur le supposé manque d’attrait du tennis féminin.

"(Je présente mes excuses) Aux joueuses qui se sont senties mal suite à ce que j'ai dit, a lancé l’ancienne joueuse française au micro du media Tennis Channel. Les gens qui me connaissent, qui m'ont connue sur et en dehors du terrain, tout au long de ma carrière, à travers tout ce que j'ai fait, savent que je suis une grande combattante pour l'égalité des droits, le tennis féminin et les femmes en général."

>> Toutes les infos sur le tournoi de Roland-Garros en direct

Mauresmo envisage deux matchs en soirée

Pour sa première année à la tête du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo a déjà eu plusieurs polémiques à gérer. Outre la programmation du choc Nadal-Djokovic en nocturne, la dirigeante a été obligé de défendre sa gestion des sessions en soirée et la faiblesse relative du nombre de matchs féminins. Une décision justifiée par un intérêt moindre pour les féminines, selon la lauréate de l’Open d’Australie et de Wimbledon en 2006. Assurant que ses propos avaient été sortis de leur contexte, Amélie Mauresmo a tenu à préciser sa pensée ce jeudi auprès de Tennis Channel.

"Comme nous n'avions qu'une seule rencontre, il était vraiment plus difficile de programmer un match féminin car nous devions prendre en compte la durée. C'était la chose la plus juste à faire pour les détenteurs de billets, a encore estimé la directrice du tournoi de Roland-Garros. L'année prochaine, pour être plus juste envers les joueuses, ce serait peut-être bien d'avoir la possibilité de mettre deux matches ou peut-être un match féminin plus un match de double."